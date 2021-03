SEOUL - Aktor Na In Woo resmi menggantikan Ji Soo untuk berperan sebagai On Dal dalam drama saeguk River Where The Moon Rises. Hal itu diumumkan oleh produser drama tersebut, pada 5 Maret 2021.

"Na In Woo akan berperan sebagai On Dal," ujar produser River Where The Moon Rises seperti dikutip dari Allkpop, Jumat (5/3/2021).

Na In Woo akan beradu akting dengan Kim Soo Hyun dan memulai syuting episode 9 dalam waktu dekat. Konfirmasi ini datang tak lama setelah KBS merilis pernyataan resmi tentang nasib drama itu setelah ditinggalkan Ji Soo.

Ada tiga poin utama yang disampaikan stasiun TV Korea Selatan itu dalam keterangan resminya. Pertama, siaran ulang River Where The Moon Rises pada pekan ini tidak akan ditayangkan.

Kedua, semua keberadaan Ji Soo dalam episode 7 dan 8 akan dihapus oleh tim produksi KBS. Ketiga, tim produksi akan melakukan syuting ulang untuk episode 9 bersama Na In Woo.*

