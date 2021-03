SEOUL - Aktor Ji Soo akan menjalani wajib militer pada Oktober 2021. Setelah menyelesaikan pelatihan militer dasar selama 4 minggu, dia akan menjalankan tugasnya sebagai petugas pelayanan publik.

Mengutip YTN, aktor 27 tahun itu menjadi petugas pelayanan publik karena pernah menjalani operasi akibat osteomielitis akut pada 2016. Hingga berita ini diturunkan, Key East Entertainment belum mengonfirmasi kabar tersebut.

Osteomielitis merupakan infeksi tulang yang disebabkan bakteri Staphylococcus. Pada orang dewasa, penyakit ini biasanya menyerang bagian tulang pinggul, tungkai, dan tulang belakang.

Surat perintah wajib militer diterima Ji Soo pada Desember 2020, sebelum skandal bullying menimpanya. Skandal aktor bernama asli Kim Ji Soo itu mencuat pada 2 Maret 2021, setelah seorang warganet mengklaim sebagai korban bullying sang aktor sepanjang 2006-2008.

Pada 4 Maret 2021, Ji Soo kemudian merilis permintaan maaf tertulis terkait skandal itu dan mengunggahnya di Instagram. Dalam surat itu, dia mengakui semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya dan meminta maaf pada orang-orang yang menjadi korbannya.

Sejak pengakuan itu Ji Soo kemudian dipecat dari perannya dalam River Where the Moon Rises. Kabarnya, aktor No In Woo tengah mempertimbangkan untuk menggantikan Ji Soo dalam drama saeguk tersebut.*

