SEOUL - Di tengah skandal school bullying yang menimpa Ji Soo, seorang netizen yang diduga staf produksi drama River Where the Moon Rises mengungkapkan sifat asli sang aktor di lokasi syuting.

Dalam komentar yang ditinggalkannya di salah satu artikel media online, staf itu menyebut, Ji Soo sebagai bajingan. Hal itu disimpulkannya setelah menjalani syuting selama 3 bulan terakhir bersamanya.

"Dia tidak pernah menyapa orang lain. Dia merokok, meludah, dan membuang rokoknya di mana saja," kata staf tersebut seperti dikutip dari Wikitree, Jumat (5/3/2021).

Tak hanya itu, staf tersebut juga mengungkapkan bahwa Ji Soo kerap memperlakukan manajernya seperti pelayan pribadi. "Dia menyuruh mereka mengambilkan rokok dan air minum. Dia memperlakukan mereka dengan sangat buruk," ujarnya menambahkan.

Namun sikap kasar Ji Soo itu, menurut staf tersebut, berbeda di depan sutradara. "Manusia seperti dia tak seharusnya menjadi public figure. Camkan bahwa semua yang kau lihat di drama itu 100 persen palsu."

Skandal bullying aktor 27 tahun itu semasa sekolah terkuak pada 2 Maret 2021. Seorang warganet mengklaim sebagai teman sekelas sang aktor di SMA Seorabeol dan menjadi korban bullying sang aktor sepanjang 2006-2008. Pada 4 Maret 2021, Ji Soo kemudian merilis permintaan maaf tertulis dan mengunggahnya di Instagram. Dalam surat itu, dia mengakui semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya dan meminta maaf pada orang-orang yang menjadi korbannya. Sejak pengakuan itu sang aktor kemudian dipecat dari perannya dalam River Where the Moon Rises. Aktor No In Woo dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menggantikan Ji Soo dalam drama tersebut.