JAKARTA - Nama Aldi Taher ikut menjadi sorotan di tengah kasus perselingkuhan Nissa dan Ayus Sabyan. Pasalnya bukan hanya mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Nissa.

Suami Salsabilih tersebut bahkan memberikan dukungan untuk vokalis Sabyan dengan membuat lagu "Nissa I Love You So Much." Mendadak namanya pun menjadi perbincangan hangat di lini masa Twitter dan menjadi trending topik.

Tak sedikit yang tak habis pikir mengapa sang aktor ikut terbawa kasus perselingkuhan Nissa dan Ayus. Sementara yang lain menyinggung hal tersebut menjadi salah satu ganjaran untuk Nissa.

Baca Juga:

Jawaban Dinar Candy saat Dimintai Nomor Telepon oleh Aldi Taher

Aldi Taher Buat Lagu untuk Nissa Sabyan: I Love You So Much

"Kenapa si yang punya kasus Nissa sama Ayus yang kena mental Adli Taher," tutur salah satu warganet di Twitter.

"Nissa sabyan kalau tau ganjaran dia jadi pelakor adalah dibikinin video sama Aldi Taher, gua rasa enggak mau jadi pelakor,"timpal yang lain.

Sementara itu warganet lain justru merasa sebal lantaran jadi terngiang-ngiang lagu yang dibawakan Aldi Taher itu.

"Lihat video Aldi Taher nyanyi "Nissa Sabyan I love you so much"... sekarang lagu itu terngiang terus di otak gua. Sialan,"tutur yang lain. "Tadi di time line lewat Aldi Taher nyanyi lagu Nissa Sabyan I Love You So Much dan sekarang gue terngiang-ngiang padahal cuma denger awalnya doang," kata warganet lain.