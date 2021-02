JAKARTA - Raisa Andriana terpilih untuk mengisi salah satu original soundtrack (OST) film animasi terbaru Walt Disney Animation Studios, Raya and the Last Dragon. Ia menghadirkan kolaborasi unik dalam lagu bertajuk Trust Again itu.

"Aku enggak sendirian menyanyikan original song, aku jadi lead singer lah istilahnya. Sisanya kolab sama rapper," kata Raisa dalam konferensi pers virtual, Sabtu (27/2/2021).

Raisa berkolaborasi dengan rapper dari 3 negara di Asia Tenggara. Mereka adalah Yonnyboii dari Malaysia, Matthaios dari Filipina, dan Sprite dari Thailand.

Baca Juga:

- Hamish Daud Viral Gara-Gara Pungut Sampah, Respon Raisa Mengejutkan

- Kolaborasi Apik Raisa dan Dipha Barus di Konser Youtube Music Night

Kolaborasi bersama rapper ini menjadi pengalaman pertama bagi Raisa. Dikenal sebagai spesialis lagu mellow, istri Hamish Daud itu dituntut bernyanyi dengan lantang dalam lagu Trust Again.

"Aku kan nyanyinya biasanya soft, mellow. Nah, di lagu yang ini di-push buat lebih lantang. Jadi dari kemarin pas rekaman, tantangannya melantangkan suara aku," ungkapnya.

Kesulitan lain yang dirasakan Raisa adalah tak bisa bertemu langsung dengan para rapper tersebut karena terhalang pandemi covid-19. Mereka pun melakukan rekaman terpisah dari masing-masing negara.

Meski demikian, Raisa sangat puas dengan hasil rekamannya. Ia bahkan terinspirasi untuk menggarap lagu dengan nuansa hip hop ke depannya.

Selain Raisa, ada juga pedangdut Via Vallen yang didapuk menyanyikan lagu original soundtrack Raya and the Last Dragon. Lagu tersebut berjudul Kita Bisa yang merupakan versi bahasa Indonesia dari lagu Lead The Way.

Raya And The Last Dragon merupakan karya pertama Walt's Disney Animation Studios yang mengambil inspirasi dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Berbagai elemen seperti budaya, kebiasaan, dan adat istiadat masuk dalam penggambaran film.

Animasi ini menceritakan tentang pendekar Raya yang berjuang mencari naga terakhir untuk mempersatukan negeri Kumandra. Rencananya, film ini akan ditayangkan pada 3 Maret 2021 di bioskop Tanah Air.