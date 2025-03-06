Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Raisa dan Kakaknya Kompak Merawat Ibunya yang Terkena Kanker Stadium 4

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |10:31 WIB
Momen Raisa dan Kakaknya Kompak Merawat Ibunya yang Terkena Kanker Stadium 4
Momen Raisa dan Kakaknya Kompak Merawat Ibunya yang Terkena Kanker Stadium 4 (Foto: IG Rinaldi)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Raisa selama ini tak pernah mengungkap kondisi ibunya, Ria Mariaty yang tengah berjuang melawan kanker paru stadium 4. Bersama kakaknya, Rinaldi Nurpratama, Raisa selalu setia merawat dan mendampingi sang ibu dalam menjalani pengobatannya.

Rinaldi membagikan video di Instagram yang menampilkan momen saat dirinya dan sang adik merawat dan mendampingi untuk memberikan dukungan kepada sang ibu di tengah kondisi kesehatannya yang serius.

Pelukan hangat yang diberikan dalam setiap sesi pengobatan dari keluarga tentu sedikit mengurangi beban Ria dalam menjalani hari-harinya.

Momen Raisa dan Kakaknya Kompak Merawat Ibunya yang Terkena Kanker Stadium 4
Momen Raisa dan Kakaknya Kompak Merawat Ibunya yang Terkena Kanker Stadium 4

“Hidup memiliki cara untuk mengajarkan kita apa yang benar-benar penting. Dan terkadang, pelajaran itu datang dengan cara yang paling sulit,” tulis Rinaldi dalam keterangan unggahannya.

Meskipun kanker paru-paru stadium 4 terdengar begitu menakutkan, Rinaldi melihat tak ada ketakutan dalam diri ibunya. Ria Mariaty tetap terlihat semangat saat didampingi oleh anak-anak, cucu, serta sang suami, Allan Nurichsan Rachman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186718/raisa-YZyh_large.jpg
Raisa Menangis Kenang Sosok Sang Ibu: Dia Pribadi yang Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186681/raisa-UPJO_large.jpg
Kakak Raisa Bagikan Momen Terakhir Sang Ibu sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186657/raisa-PrgZ_large.jpg
Kabar Duka, Ibu Raisa Meninggal Dunia setelah Berjuang Melawan Kanker Paru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184941/raisa-QCtb_large.jpg
Momen Lucu Raisa Melarikan Diri dari Wartawan: Takut Ditanya-tanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184140/raisa-Zq05_large.jpg
Raisa Bantah Isu Orang Ketiga, Kuasa Hukum Sebut Komunikasi dengan Hamish Masih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184135/raisa-iyzh_large.jpg
Raisa Absen Lagi di Sidang Kedua Perceraian dengan Hamish, Bakal Diputus Verstek?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement