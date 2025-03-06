Momen Raisa dan Kakaknya Kompak Merawat Ibunya yang Terkena Kanker Stadium 4

JAKARTA - Penyanyi Raisa selama ini tak pernah mengungkap kondisi ibunya, Ria Mariaty yang tengah berjuang melawan kanker paru stadium 4. Bersama kakaknya, Rinaldi Nurpratama, Raisa selalu setia merawat dan mendampingi sang ibu dalam menjalani pengobatannya.

Rinaldi membagikan video di Instagram yang menampilkan momen saat dirinya dan sang adik merawat dan mendampingi untuk memberikan dukungan kepada sang ibu di tengah kondisi kesehatannya yang serius.

Pelukan hangat yang diberikan dalam setiap sesi pengobatan dari keluarga tentu sedikit mengurangi beban Ria dalam menjalani hari-harinya.

“Hidup memiliki cara untuk mengajarkan kita apa yang benar-benar penting. Dan terkadang, pelajaran itu datang dengan cara yang paling sulit,” tulis Rinaldi dalam keterangan unggahannya.

Meskipun kanker paru-paru stadium 4 terdengar begitu menakutkan, Rinaldi melihat tak ada ketakutan dalam diri ibunya. Ria Mariaty tetap terlihat semangat saat didampingi oleh anak-anak, cucu, serta sang suami, Allan Nurichsan Rachman.