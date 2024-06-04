Potret Raisa Elegan Pakai Gaun Merah, Netizen: Spek Bidadari

JAKARTA - Raisa seolah tak pernah lepas dari sorotan netizen. Kecantikan dan pesona pelantun Kali Kedua itu selalu bikin warganet terpana.

Baru-baru ini, Raisa tampil memukau dengan gaun merah yang elegan. Momen itu terjadi saat Raisa menghadiri press screening film dokumenternya, Harta, Tahta dan Raisa beberapa waktu lalu.

Pesona Raisa di potret ini bikin netizen terpana. Istri Hamish Daud ini begitu memesona dalam balutan gaun elegan ini.

Penasaran, seperti apa potret cantik Raisa dengan gaun merah merona? Yuk intip dilansir Instagram, @raisa6690, Selasa (4/6/2024).

Gaun merah yang dikenakan Raisa ini begitu elegan dengan warna yang merona. Gaun tersebut merupakan karya tangan desainer Tanah Air, Pamela Usanto. Gaun model off shoulder dengan belahan di bagian pahanya ini menambah kesan mewah dan memesona.

Gaun tersebut juga memiliki sentuhan bahan brokat yang menambah sisi tradisional dalam balutan modern. Busana itu begitu pas saat dikenakan oleh Raisa.

Momen screening film Harta, Tahta, Raisa ini tentu menjadi kebanggaan untuk ibu satu anak itu. Busana yang merah menyala juga seolah menyatu dengan nuansa studio bioskop saat dirinya melenggang di anak tangga. Dengan pose andalannya, Raisa begitu memukau dengan rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai.

Pemilihan warna merah pada gaun Raisa ini jadi keputusan tepat. Warna tersebut tak cuma bikin elegan, tapi juga menambah kesan glowing pada dirinya. Gaun merah itu begitu merasap dan cocok dengan warna kulit Raisa. Busana itu juga sukses bikin kulitnya semakin cerah bersinar.

Duduk manja ala Raisa juga membuatnya makin terlihat stunning. Raisa membiarkan bagian belahan gaunnya sehingga menampakkan kaki jenjangnya. Pose duduk manja ini begitu memberikan kesan elegan, mewah dan sensual.