Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Raisa Elegan Pakai Gaun Merah, Netizen: Spek Bidadari

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |11:57 WIB
Potret Raisa Elegan Pakai Gaun Merah, Netizen: Spek Bidadari
Potret cantik Raisa dengan gaun merah (Foto: IG Raisa)
A
A
A

JAKARTA - Raisa seolah tak pernah lepas dari sorotan netizen. Kecantikan dan pesona pelantun Kali Kedua itu selalu bikin warganet terpana.

Baru-baru ini, Raisa tampil memukau dengan gaun merah yang elegan. Momen itu terjadi saat Raisa menghadiri press screening film dokumenternya, Harta, Tahta dan Raisa beberapa waktu lalu.

Potret Raisa Elegan Pakai Gaun Merah, Netizen: Spek Bidadari

Pesona Raisa di potret ini bikin netizen terpana. Istri Hamish Daud ini begitu memesona dalam balutan gaun elegan ini.

Penasaran, seperti apa potret cantik Raisa dengan gaun merah merona? Yuk intip dilansir Instagram, @raisa6690, Selasa (4/6/2024).

Gaun merah yang dikenakan Raisa ini begitu elegan dengan warna yang merona. Gaun tersebut merupakan karya tangan desainer Tanah Air, Pamela Usanto. Gaun model off shoulder dengan belahan di bagian pahanya ini menambah kesan mewah dan memesona.

Gaun tersebut juga memiliki sentuhan bahan brokat yang menambah sisi tradisional dalam balutan modern. Busana itu begitu pas saat dikenakan oleh Raisa.

Momen screening film Harta, Tahta, Raisa ini tentu menjadi kebanggaan untuk ibu satu anak itu. Busana yang merah menyala juga seolah menyatu dengan nuansa studio bioskop saat dirinya melenggang di anak tangga. Dengan pose andalannya, Raisa begitu memukau dengan rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai.

Pemilihan warna merah pada gaun Raisa ini jadi keputusan tepat. Warna tersebut tak cuma bikin elegan, tapi juga menambah kesan glowing pada dirinya. Gaun merah itu begitu merasap dan cocok dengan warna kulit Raisa. Busana itu juga sukses bikin kulitnya semakin cerah bersinar.

Duduk manja ala Raisa juga membuatnya makin terlihat stunning. Raisa membiarkan bagian belahan gaunnya sehingga menampakkan kaki jenjangnya. Pose duduk manja ini begitu memberikan kesan elegan, mewah dan sensual.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186718/raisa-YZyh_large.jpg
Raisa Menangis Kenang Sosok Sang Ibu: Dia Pribadi yang Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186681/raisa-UPJO_large.jpg
Kakak Raisa Bagikan Momen Terakhir Sang Ibu sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186657/raisa-PrgZ_large.jpg
Kabar Duka, Ibu Raisa Meninggal Dunia setelah Berjuang Melawan Kanker Paru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184941/raisa-QCtb_large.jpg
Momen Lucu Raisa Melarikan Diri dari Wartawan: Takut Ditanya-tanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184140/raisa-Zq05_large.jpg
Raisa Bantah Isu Orang Ketiga, Kuasa Hukum Sebut Komunikasi dengan Hamish Masih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184135/raisa-iyzh_large.jpg
Raisa Absen Lagi di Sidang Kedua Perceraian dengan Hamish, Bakal Diputus Verstek?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement