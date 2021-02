JAKARTA - Hamish Daud suami Raisa belakangan menjadi sorotan warganet lantaran video viral. Dalam video yang dibagikan salah seorang warganet, suami Raisa itu terlihat memunguti sampah di depan sebuah minimarket.

Tak sedikit warganet yang terpesona melihat aksinya dan memberikan pujian untuknya. Sang istri, Raisa pun kemudian turut merespon salah satu unggahan warganet yang memposting video tersebut.

"Eh bentar, kok kayak kenal ya. Sampai ramai banget di sini, emang lagi ngapain sih dia?" tulis Raisa seperti dikutip dari Twitter miliknya, Rabu (17/2/2021).

Sejurus kemudian pelantun Kali Kedua tersebut membagikan foto bersama Hamish. Dia terlihat menunjuk suaminya yang tengah meminum air mineral dari botol plastik.

"Tadaaa gimana menurut kalian? Mirip enggak sama cowok ganteng yang ada di video tadi?" imbuhnya.

Raisa lalu menyimpulkan bahwa moral dari kejadian tersebut yakni janganlah membuang sampah sembarang lagi. Pasalnya terlihat dari aksi suaminya memungut sampah, masih banyak orang-orang yang membuang sampahnya sembarangan.

"Moral of the story to all of us, please jangan buang sampah sembarangan lagi. Sampahnya bisa kalian kumpulin dan nantinya bisa didaur ulang tau," katanya.

Sebelumnya, seorang netizen membagikan sebuah video dan mengaku terpesona dengan sosok Hamish yang ditemuinya di minimarket. Namun, dia tampaknya tak menyadari bahwa sosok yang di rekamnya adalah selebriti.

Bahkan ketika ketika Hamish sudah membuka maskernya untuk meminum air mineral. Di akhir videonya, Hamish kemudian memungut sampah di depan minimarket dan memasukkannya ke dalam tas.