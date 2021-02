JAKARTA - Hot Gosip pertama datang dari Ayus Sabyan yang mengklarifikasi hubungan terlarang antara dirinya dengan rekan satu bandnya, Nissa Sabyan melalui sebuah video yang didapat Okezone pada 21 Februari 2021.

"Assalamualaikum, saya Ayus Sabyan ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini," ungkap Ayus Sabyan.

"Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabyan, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan," tuturnya.

Tak hanya meminta maaf, suami Riri Fairus itu juga memohon doa terkait langkah hidupnya ke depan. Tentunya, agar dia bisa kembali melanjutkan hidupnya.

Beralih ke berita selanjutnya, ada Kalina Ocktaranny yang menjelaskan penyebab rencana pernikahannya dengan Vicky Prasetyo pada 21 Februari lalu dibatalkan.

"Assalamualaikum.. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada mas @vickyprasetyo777 dan keluarga besarnya. Pernikahan di tanggal 21.02.21 tidak terlaksana bukan karena kesalahan dari mas Vicky," tulis Kalina.

Mantan istri Deddy Corbuzier itu menuturkan akar permasalahnnya. Rupanya, ada masalah berkas di Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung Putri, Bogor. Pihaknya belum menyelesaikan berkas menjelang hari pernikahan.

Kalina pun meminta maaf kepada semua pihak yang sudah membantu rencana pernikahannya dengan Vicky. Termasuk Wedding Organizer (WO) dan Raffi Ahmad.

"Untuk WO @rinarahmadi_projects dan semua vendor beserta pihak terkait yang terlibat, A @raffinagita1717 dan management, saya juga minta maaf karena adanya masalah ini," ungkapnya.

Hot Gosip yang terakhir menyajikan kabar dari Amanda Manopo yang baru mendapat ancaman. Hal ini diungkapkan sang aktris Ikatan Cinta melalui Insta Story.

Amanda mengungkapkan perasaannya terkait hubungan dengan seseorang. Ia mengaku merasa takut akan sebuah hal yang kini jadi konsumsi publik.

"Jujur sedang menjalani hari di mana ketakutan dan kecemasan terhadap seseorang. Dimana sudah tidak punya hubungan status. Dan hari ini diancam yang membuat sikis dan hati menjadi sakit," ungkapnya.

"Setelah semua drama yang sudah dibuat di kontenmu, aku harap untuk tidak memperkeruh suasana dengan menggunakan nama aku lagi. Can you just stop it?" pintanya.