SEOUL - KakaoM merilis poster pasangan drama terbaru mereka, How to be Thirty atau Not Yet 30. Kali ini, poster itu memperlihatkan Hani EXID dan Baek Sung Chul, pemeran karakter Lee Ran Joo dan Hyung Joon Young.

Lee Ran Joo adalah pembawa acara sukses yang memasuki usia 30 tahun. Merasa sudah matang dan khatam soal percintaan, hati Lee Ran Joo dibuat tak tenang ketika bertemu Hyung Joon Young, pria yang lebih muda darinya.

Poster yang dirilis memperlihatkan kedekatan Lee Ran Joo dan Hyung Joon Young. Keduanya beradu tatapan dalam posisi yang cukup dekat.

"30, sebuah usia dimana kau menjadi penasaran pada pria yang lebih muda," demikian tertulis di poster mereka, seperti dilansir Soompi, Kamis (18/2/2021).

Selain Hani dan Baek Sung Chul, How to be Thirty juga dibintangi Jung In Sun dan Kang Min Hyuk CNBLUE. Jung In Sun berperan sebagai Seo Ji Won, penulis webtoon. Sementara Min Hyuk menjadi Lee Seung Yoo, cinta pertama Seo Ji Won.

How to be Thirty bercerita tentang kehidupan cinta dan dunia kerja perempuan-perempuan yang memasuki usia 30 tahun. Rencananya, drama romantis ini akan tayang mulai 23 Februari 2021.

