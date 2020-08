SEOUL - Drama Not Yet 30 bergerak cepat dalam mencari pemainnya. Menyusul pengumuman Kang Min Hyuk dan Jung In Sun sebagai pemain utama, Kakao M mengumumkan nama baru.

Song Jae Rim dan Hani EXID dipastikan menjadi pemain di drama adaptasi webtoon Born in 1985 ini. Song Jae Rim akan berperan sebagai Cha Do Hoon, sementara Hani menjadi Lee Ran Joo.

Baik Cha Do Hoon maupun Lee Ran Joo sama-sama memiliki ikatan kuat dengan tokoh utamanya, Seo Ji Won (Jung In Sun). Lee Ran Joo adalah sahabat Seo Ji Won, sementara Cha Do Hoon merupakan sutradara yang akan mengadaptasi webtoon Ji Won.

Not Yet 30 akan berkisah tentang kehidupan cinta dan dunia kerja wanita yang memasuki usia 30 tahun. Drama ini berfokus pada cerita cinta Seo Ji Won dan Lee Seung Yoo (Kang Min Hyuk), cinta pertamanya.

Rencananya, Not Yet 30 akan dibuat 15 episode dengan masing-masing berdurasi 20 menit. Syuting akan dimulai pada pertengahan Agustus ini dan tayang lewat platform KakaoTalk.

(LID)