JAKARTA - Kabar baik untuk penggemar anime Doraemon di Tanah Air. Film animasi terbarunya, Stand by Me Doraemon 2 akan segera tayang pada akhir minggu ini di jaringan bioskop CGV dan XXI Indonesia.

"Stand by Me Doraemon 2, penayangan reguler mulai Jumat, 19 Februari 2021. Audio dalam bahasa Jepang dengan takarir (terjemahan) dalam bahasa Indonesia dan Inggris, durasi 117 menit," demikian pengumuman dari ODEX Indonesia selaku distributor di Indonesia melalui akun Instagramnya.

Stand by Me Doraemon 2 merupakan sekuel film pertama yang sudah rilis pada 2014. Seperti film 7 tahun lalu, Stand by Me Doraemon 2 kembali menceritakan perjalanan waktu Nobita bersama Doraemon.

Perjalanan Nobita kali ini diawali dengan penemuan boneka beruang miliknya saat masih kecil, yang membuatnya ingin bertemu almarhum nenek. Alhasil, Nobita pun mengajak Doraemon pergi ke masa lalu untuk melihat sang nenek tercinta.

Pertemuan dengan sang nenek membawa Nobita pergi ke masa depan. Pasalnya, sang nenek mengungkap keinginan melihat cucu semata wayangnya itu naik pelaminan dan mengetahui siapa istrinya.

Di masa depan, tepat di hari pernikahan Nobita dan Shizuka, petualangan dimulai. Nobita dari masa kini dan Doraemon harus menyelesaikan masalah di masa depan, sementara Nobita dari masa depan menghilang. Sementara itu, Stand by Me Doraemon 2 merupakan film yang alur ceritanya dibuat berdasar film pendek Doraemon: Obachan no Omoide dan Doraemon: Boku no Umareta Hi yang rilis pada 2000. Di Jepang, Stand by Me Doraemon 2 tayang pada November 2020 dan langsung memperoleh 386 juta Yen di pekan pertama penayangannya. Awalnya, film ini dijadwalkan tayang pada Agustus 2020, namun diundur karena COVID-19.