SEOUL - Lee Do Hyun dipastikan tampil sebagai cameo dalam drama terbaru JTBC, Beyond Evil. Dalam penampilan khususnya itu, aktor 18 Again tersebut akan berperan sebagai versi muda Lee Dong Shik (Shin Ha Kyun).

Dalam stills yang dirilis JTBC pada 17 Februari 2021, Lee Dong Shik muda tampak duduk sambil memainkan gitarnya. Dia tampak menikmati kegiatan tersebut dengan senyum semringah terpancar dari wajahnya.

Namun wajah ceria itu mendadak lenyap ketika dia berhadapan dengan Bang Joo Sun (Kim Hee Uh Ra), pegawai kafe tersebut. Dalam teaser sebelumnya ditunjukkan bahwa Lee Dong Shik merupakan tersangka pembunuh Bang Joo Sun yang terjadi 20 tahun silam.

Beyond Evil merupakan serial thriller-psikologi tentang dua pria yang akan melakukan apa saja untuk memburu seorang pembunuh berantai. Dalam misi mengejar si pembunuh, kedua karakter utamanya bertanya kepada diri sendiri: ‘Siapa monster sebenarnya?’ Kau, aku, atau kita?’

Baca juga: Kang Min Ah Gabung dalam Drama Baru Yeo Jin Goo dan Shin Ha Kyun

Dalam drama ini, Shin Ha Kyun akan beradu akting dengan aktor Hotel Del Luna, Yeo Jin Goo. Dia akan berperan sebagai Han Joo Won, detektif yang sangat cakap dalam pekerjaannya namun menyimpan sebuah rahasia. Dia kemudian dimutasi ke sebuah stasiun kepolisian di sebuah desa sunyi bernama Manyang. Di sana, dia bertemu dengan mantan detektif Lee Dong Shik yang juga dimutasi dan melakukan berbagai pekerjaan kasar.* Baca juga: Polisi Tangkap Artis Inisial JJ Atas Dugaan Penyalahgunaan Narkoba