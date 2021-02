JAKARTA - Hot gosip pertama pada Selasa (16/2/2021) pagi diisi Gisella Anastasia yang mendapatkan hadiah dari Wijaya Saputra di hari Valentine. Hadiah itu kemudian dipamerkan Gisel di Insta Story.

Dalam video unggahannya, terlihat sebuah buket bunga kecil dan dua bungkus coklat bertuliskan ‘I'm lucky to have you’ dan 'I heart you'. Gisel terlihat bahagia mendapatkan hadiah tersebut.

“Terima kasih selalu ada di sisiku @jaysforeal! Kado ini sangat manis,” ujar mantan istri Gading Marten itu dalam keterangan videonya.

Kendati Gisella Anastasia terlihat begitu bahagia, netizen justru mencibir hadiah Wijin tersebut. Pasalnya, cokelat yang diberikan mantan kekasih Agnez Mo itu dibanderol dengan harga diskon kurang dari Rp10 ribu.

Baca juga: Kasus Video Syur Naik Sidang, Gisella Anastasia Takut Ditahan

Berikutnya, ada finalis Indonesian Idol Special Seasons, Anggi Marito yang mendapat pujian dari Ariel NOAH. Peserta asal Tarutung, Sumatera Utara itu dinilai memiliki kemampuan vokal sangat baik saat menyanyikan lagu Tak Kan Ada Cinta yang Lain. “Kamu kalau dibilang jago sih jago. Sampai bikin saya pusing," ujar Ariel selaku juri tamu Indonesian Idol Special Seasons, Senin (15/3/2021). Ariel mengaku dirinya dibuat terperangah dengan suara Anggi. Sayangnya, vokalis NOAH itu memiliki sedikit catatan untuk sang kontestan. Dia merasa belum bisa menikmati lagu Dewa 19 versi Anggi tersebut. "Jago banget nyanyinya tapi saya kurang bisa menikmati lagu Dewa 19 yang saya kenal. Harus seimbang antara skill dan feel (penjiwaan),” imbuh Ariel. Terakhir, ada aktris Amanda Manopo yang menanggapi kritik Barbie Kumalasari terhadap kualitas aktingnya. Seperti diketahui, ibu satu anak itu sempat mengatakan kualitas akting kekasih Billy Syahputra itu sangat standar. “Menurut saya, akting dia biasa saja ya. Apalagi dia kan protagonis. Itu jauh lebih gampang daripada antagonis," kata Barbie Kumalasari dalam sebuah video yang dibagikan Amanda di Insta Story. Menanggapi video itu, aktris 21 tahun tersebut kemudian meminta Barbie Kumalasari untuk menggantikan perannya sebagai Andin di Ikatan Cinta. “Gantikan boleh kak. Sudah mulai lelah,” tutur Amanda Manopo.* Baca juga: Amanda Manopo Minta Barbie Kumalasari Gantikan Perannya di Ikatan Cinta