SEOUL - Drama saeguk terbaru KBS 2TV, River Where the Moon Rises memulai debutnya dengan cukup mulus, pada 15 Februari 2021.

Nielsen Korea mencatat, episode perdana drama arahan Yoon Sang Ho itu membukukan rating 6,5 dan 9,4 persen untuk dua bagiannya. Capaian itu melampaui rekor pendahulunya, Royal Secret Agent yang hanya meraih rating 5 persen pada episode perdana.

Dalam River Where the Moon Rises, Kim So Hyun memerankan dua karakter: Putri Pyeonggang dan ibunya, Ratu Yeon. Ji Soo menghidupkan peran On Dal, sementara lakon ayahnya, Jenderal On Hyup diberikan kepada Kang Ha Neul.

Di jaringan TV kabel, LUCA: The Beginning membukukan rating 5,3 persen, turun tipis dari minggu lalu. Sementara drama She Would Never Know meraih rating 1,81 persen, naik tipis dibandingkan minggu lalu.*

Baca juga:

Kang Ha Neul Jadi Jenderal Perang dalam Where the Moon Rises

Happy Ending, Rating Mr. Queen Catat Rekor Baru

(SIS)