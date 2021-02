SEOUL - Dari seorang polisi lugu dalam When the Camellia Blooms, kini Kang Ha Neul bertransformasi menjadi jenderal perang berwibawa di drama River Where the Moon Rises.

Hal itu terlihat dari sederet foto stills yang dirilis KBS pada 3 Februari 2021. Aktor 30 tahun itu berperan sebagai On Hyup, kepala suku Sunnobu sekaligus jenderal perang Kerajaan Goguryeo.

Sang jenderal terlihat gagah dan karismatik dengan tatapan tajam serta jambang dan kumis lebat menghiasi wajahnya. Sebagai jenderal perang, dia dan sukunya ditugasi menjaga dan mempertahankan wilayah kerajaan.

"Kang Ha Neul benar-benar bertransformasi menjadi jenderal On Hyup. Seluruh kru bahkan sangat terkesan dengan kualitas aktingnya," ujar staf Victory Contents, rumah produksi yang menggarap drama tersebut.

Mengutip Soompi, Rabu (3/2/2021), drama River Where The Moon RisesĀ berkisah tentang kisah cinta legendaris Putri Pyeong Gang (Kim So Hyun) dan On Dal (Ji Soo). Drama baru Kang Ha Neul ini akan memulai debutnya di layar kaca pada 15 Februari 2021.*

