SEOUL - Jo Bo Ah akhirnya menemukan rumah barunya. Setelah kontraknya dengan SidusHQ berakhir usai 10 tahun bersama, bintang Tale of the Nine Tailed tersebut kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar KeyEast Entertainment.

Salah satu petinggi KeyEast Entertainment, Lee Yeon Woo mengumumkan kabar baik ini. Mereka berjanji akan membantu Jo Bo Ah untuk lebih bersinar lagi sebagai aktris.

"Aktris Jo Bo Ah, sosok yang memang terlahir cantik dan dicintai yang telah menerima begitu banyak cinta dari publik berkat talentanya, telah bergabung dengan KeyEast," kata kepala divisi manajemen KeyEast tersebut, seperti dilansir Soompi, Senin (15/2/2021).

"Kami akan memberikan dukungan penuh sehingga Jo Bo Ah bisa bekerja di lingkungan yang lebih rapi lagi," pungkasnya.

KeyEast Entertainment merupakan banyak aktor dan aktris ternama Korea Selatan. Beberapa di antaranya adalah Moon Ga Young, Hwang In Yeop, Woo Do Hwan, Ji Soo, Lee Dong Hwi, dan Kang Han Na.

Sementara itu, Jo Bo Ah telah membuktikan kemampuan aktingnya sejak debut pada 2012 melalui drama Shut Up! Flower Boy Band. Beberapa proyek aktingnya adalah Surplus Princess, All About My Mom, My Strange Hero, Forest, dan yang terbaru Tale of the Nine Tailed.

