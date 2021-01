SEOUL - Jo Bo Ah sedang mencari rumah baru. Kontrak bintang Tale of the Nine Tailed tersebut kabarnya sudah berakhir dengan SidusHQ.

SidusHQ merupakan agensi yang mendebutkan Jo Bo Ah sebagai aktris 10 tahun lalu. Satu dasawarsa bersama, Jo Bo Ah dan SidusHQ kabarnya memutuskan tak memperpanjang kontrak yang telah berakhir.

Mengutip Koreaboo, Selasa (26/1/2021), SidusHQ menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Jo Bo Ah untuk tak meneken kontrak baru. Mereka berterima kasih atas kerja keras aktris 29 tahun itu selama 10 tahun ini.

Saat berita ini ditulis, belum ada informasi kemana Jo Bo Ah akan berlabuh. Jo Bo Ah juga belum memberikan pernyataan terkait masa depannya setelah berpisah jalan dengan SidusHQ.

Sebagai informasi, Jo Bo Ah debut sebagai aktris pada 2012 lewat drama Shut Up, Flower Boy Band. Sejak pertama muncul, ia langsung mencuri perhatian karena kecantikannya.

