JAKARTA – Babak Spektakuler Indonesian Idol Special Season Senin depan kembali akan digelar, masih ada 9 finalis yang akan menampilkan performa terbaiknya agar bisa lolos dan semakin dekat menjadi the Next Indonesian Idol.

Ada yang diidolakan dari kontestan Indonesian Idol Special Season? Mau chat live dengan mereka? dimana lagi kalau bukan di Idol Live Chat yang bisa melihat keseruan para kontestan Indonesian Idol Special Season. Mereka akan berbagi keceriaan bersama para fans dan bisa langsung berinteraksi melalui kolom Live Chat. Kalau kamu punya jagoan idola, langsung download aplikasi RCTI+ lalu pantengin terus Idol Live Chat.

Dengan tema My Best Friend, kali ini yang hadir di Idol Live Chat adalah Anggi Marito yang akan cerita tentang siapa yang menjadi best friend Anggi, khususnya selama berada di Indonesian Idol.

Baca Juga:

- Top 9 Indonesian Idol Special Season

- Mimpi Besar Anggi 'Idol' di Dunia Musik

Pada saat sesi Live Chat Anggi, banyak memberikna tanggapan terhadap pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh para fansnya. “Kalau misalnya lagi bosen di karantina, aku suka gila-gilaan aja sih bareng teman yang lain, kalau enggak misalnya lagi capek, ya tidur atau enggak makan gitu,” jawab Anggi saat ditanya penggemar soal kesibukannya di waktu luang.

Selanjutnya Anggi menceritakan arti seorang sahabat. "Arti sahabat buat aku itu orang yang selalu ada kalau aku lagi sedih, kalau aku lagi senang juga, pokoknya yang selalu nemanin aku bagaimanapun kondisi aku gitu," ungkap Anggi.

Lalu Anggi juga bercerita siapa yang menjadi sosok sahabat bagi dirinya selama berada di karantina Indonesian Idol. “Selama di karantina aku paling deket sama semua sebenarnya, cuma yang paling se-frekuensi dengan aku itu ada Cimey dan Kak Fitri. Aku paling ngerasa fit-in sama mereka aku ngerasa nyaman dan mereka juga kayak peduli banget sama aku, jadi aku sayang banget sama mereka," jelasnya. Pesan-pesan untuk semua sahabat Anggi, “Untuk sahabat aku yang ada di sini yaitu Cimey dan Kak Fitri aku mau bilang terimakasih karena udah mau jadi teman aku. Karena awalnya itu aku anak yang pendiam atau ansos, lalu mereka hadir di tengah ke-ansosan-ku akhirnya aku menjadi Anggi yang seperti sekarang ini, tidak bisa diam dan gerak terus. Terimakasih sudah mendengar keluh kesah aku juga." Tapi selain di karantina idol, Anggi juga memiliki sahabat, lho! Penasaran? Lihat selengkapnya melalui Idol Live Chat eksklusif hanya di RCTI+ atau langsung klik link di bawah ini. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya atau melalui link ini.