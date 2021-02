JAKARTA - Bagi kamu si pecinta genre horor, kalau belum mendengarkan beberapa rekomendasi podcast berikut, kamu belum bisa dibilang pecinta horor. Kisah-kisah horor yang bikin bulu kuduk berdiri dan bercerita tentang pengalaman-pengalaman seram bersama makhluk tak kasat mata yang dialami langsung oleh beberapa orang. Untuk kamu yang berani, langsung dengerin Podcast Horor di Aplikasi RCTI+.

Ini rekomendasi Podcast Horor yang bisa jadi alternatif menemani kamu bersantai bersama rekan dan keluarga di libur long weekend ini:

1. Horror Experience

Cerita nyata yang diceritakan langsung oleh beberapa selebriti tanah air yang pernah mengalami kejadian mistis dan bertemu langsung dengan makhluk tak kasat mata. Ada Tiara Idol, Nuca Idol, Reza Pahlevi, Felicia Angelista dan masih banyak lagi. Mulai dari mereka yang melihat sebuah rambut di lemari hotel tua, mendapat gangguan saat shooting hingga mendapat mimpi makhluk halus. Dengarkan cerita horrornya di sini.

2. Horni-Horror Ni

Sebuah cerita horor yang selalu dibagikan khusus di malam Jumat, semakin menyeramkan dan menegangkan. Membahas tentang makhluk halus yang selalu bergentayangan, membahas tempat-tempat angker dan telah memakan banyak korban, membahas tentang indra ke-6 dan kesurupan. Beberapa kisah memang berdasarkan kisah nyata dari beberapa netizen yang membagikan ceritanya. Dengarkan cerita horrornya di sini.

3 Do You Believe It Or Not?

Cerita horor yang yang membagikan kisah mistis yang memiliki pesan percaya atau tidak makhluk halus memanglah ada di dunia ini dan terkadang ada di sekeliling kita. Kisah seram yang selalu terbayang-bayang dalam pikiran setiap orang jika mendengarkannya. Nikmati keseramannya di link berikut.

