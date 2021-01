JAKARTA - Siapa yang tidak kenal dengan Ali Zaenal? Di dunia hiburan, dirinya dikenal membintangi sinetron dan presenter acara televisi. Ali Zaenal merupakan pemeran sinetron laga kolosal yang berjudul Jaka Tingkir yang tayang di MNCTV.

Kali ini, Ali Zaenal akan berbagi sedikit ceritanya tentang pengalaman yang horor bagi dirinya ketika sedang berada di lokasi shooting dalam Podcast Horror Experience. Ali bercerita ketika sedang di lokasi shooting tepatnya di tengah hutan daerah Cibubur dia mengingatkan satu orang perempuan. Walaupun sudah diingatkan oleh Ali Zaenal, perempuan tersebut tetap saja ngobrol dan melihat kiri kanan dan parah nya lebih up lagi dari pada situasi yang lainnya “aku kenapa suruh dia diam, karena itu sudah ashar dah lewat yah” ucap Ali Zaenal. Waktu itu sebenarnya ada hal aneh yang terjadi pada perempuan tersebut. Karena ada rambut di atas rambut nya dia (perempuan), dan rambutnya itu sudah sampai tumit perempuan tersebut.

Singkat cerita perempuan tersebut makin parah dan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak wajar, dan tidak lama kemudian dia kesurupan. Yang paling parahnya lagi, semuanya itu turun ke kita (setan) dan menyerang kita karena di bawahnya pohon itu banyak sekali sesajen. “Dan yang complicated lagi, ternyata waktu itu berhasil kerasukan, yang lain turun semua dari atas pohon itu, dan mereka attack kita semua, kenapa? Karena pada saat adegan itu, ada sesajen disitu” ucap Ali Zaenal.

Ali Zaenal mengatakan bahwa moment tersebut cukup horor “moment itu menurut aku cukup horor. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri, ya kecuali diri kita sendiri ya” ucap Ali Zaenal. Ingin tahu kelanjutannya? Dengerin kisah Ali Zaenal di Podcast Horror Experience selengkapnya ada di Radio+, aplikasi RCTI+ atau dapat melalui link https://radio.rctiplus.com/player-music?contentType=podcast&contentId=3040.

Selain podcast Horror Experience, fitur Radio+ saat ini juga sedang mengangkat konten horror bertajuk Home Of Horror dimana pengguna RCTI+ disajikan banyak konten audio horror, cerita suara, podcast horror dengan konten yang beragam.

