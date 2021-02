JAKARTA - Rumah Produksi terbesar Indonesia, MNC Pictures (11/2) dengan bangga mengumumkan pihaknya menerima penghargaan Rekor MURI dari Museum Rekor Dunia Indonesia setelah serial Tukang Ojek Pengkolan memecahkan rekor sebagai serial dengan jumlah episode terpanjang dalam sejarah pertelevisian Indonesia. Tayang perdana pada tanggal 25 April 2015 hingga hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, selama hampir 6 tahun Tukang Ojek Pengkolan sudah tayang sebanyak 2662 episode.

Dalam seremoni yang dilaksanakan dari Gedung MNC Pictures di Kompleks MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat, penghargaan MURI ini diserahkan oleh Pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia, Bapak Jaya Suprana, dan disaksikan oleh Executive Chairman MNC Group Bapak Hary Tanoesoedibjo.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo berkenan hadir secara virtual dan memberikan sambutan khusus dalam acara ini.

Ibu Angela H. Tanoesoedibjo mengatakan keberhasilan drama seri Tukang Ojek Pengkolan hingga bisa tayang lebih dari 2600 episode harus diapresiasi, karena artinya, Tukang Ojek Pengkolan merupakan salah satu bentuk karya ekonomi kreatif yang dapat diterima dengan baik oleh keluarga Indonesia.

"Selain itu, keberhasilan program Tukang Ojek Pengkolan juga mempertegas dampak pada keberlangsungan ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Dari mulai sutradara, crew film, talent, penyedia makanan, penulis naskah dan pendukung-pendukung lainnya, mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial secara langsung dalam jangka waktu yang lama. Semoga sinetron TOP bisa menjadi inspirasi bagi para pelaku ekonomi kreatif lainnya bahwa sebuah karya kreatif selain bisa menghibur juga memberikan multiplier effect bagi pelaku ekonomi kreatif lainnya," katanya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama MNC Pictures Bapak Titan Hermawan memaknai penghargaan MURI ini sebagai apresiasi sekaligus pengukuhan atas performa Tukang Ojek Pengkolan yang selama ini selalu mendapat tempat yang spesial di pemirsa televisi Indonesia.

“Kami bangga telah sukses memproduksi Tukang Ojek Pengkolan yang menjadi serial favorit pemirsa RCTI. Rekor ini melengkapi sukses Tukang Ojek Pengkolan yang sebelumnya berhasil meraih berbagai penghargaan, termasuk mendapat Nominasi Drama of the Year 2019 di ajang Asia Content Awards Busan Film Festival. Pencapaian ini adalah bentuk komitmen MNC Pictures beserta seluruh tim produksi untuk senantiasa menghadirkan program berkualitas untuk keluarga Indonesia. Kami berterima kasih kepada RCTI yang senantiasa memberikan dukungan untuk berbagai produksi MNC Pictures, khususnya dalam kesempatan ini serial Tukang Ojek Pengkolan ,” katanya.

Selain itu, Tukang Ojek Pengkolan juga menoreh prestasi lainnya dengan memenangkan penghargaan di berbagai perhelatan seperti Indonesia Television Awards (2019) untuk kategori Program Prime Time Drama Terpopuler dan Panasonic Gobel Awards (2019) untuk Sinetron Serial Terfavorit.

MNC Pictures adalah salah satu unit usaha PT MNC Studios International Tbk (MSIN), yang merupakan penyedia konten media terbesar di Indonesia yang memiliki bisnis utama dalam memproduksi dan mendistribusikan konten-konten siaran terbaik dan berkualitas tinggi melalui semua platform media yang ada saat ini, baik melalui sistem analog hingga digital, yaitu terrestrial TV (Free to Air), Pay Per View (Pay TV), Catch Up TV, Over The Top (OTT), Video on Demand (VOD), Bioskop, dan semua fitur yang ada di dalam Internet Protocol Television (IPTV).

Pada tahun 2020, MNC Pictures menguasai 40% pangsa pasar untuk drama seri di stasiun televisi nasional (free to air/FTA) dan 5 produksinya Ikatan Cinta, Amanah Wali, Putri Untuk Pangeran, Kembalinya Raden Kian Santang, dan Perempuan Pilihan menguasai 10 besar program terbaik untuk drama seri di Indonesia.

Pencapaian gemilang MNC Pictures berlanjut, setelah Ikatan Cinta sukses menjadi drama seri pilihan penonton Indonesia, dan mencetak rekor audience share 50,1% saat penayangan episode ke-157 pada tanggal 8 Februari 2021 lalu. Ikatan Cinta tayang pada jam prime time di layar RCTI setiap hari mulai pukul 19.30 WIB.

Seremoni ini dapat disaksikan pada hari Jumat (12/2) pukul 16.00 melalui aplikasi RCTI+, atau kunjungi www.rctiplus.com

