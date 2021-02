JAKARTA - Saat ini banyak sekali stimulus pengembangan potensi diri, baik dari media digital ataupun dari lingkungan kita yang secara otomatis selalu mengabadikan momen-moment di media sosial atau media digital. RCTI+ mempersembahkan sebuah wadah video bakat yang berhadiah total puluhan juta Rupiah dalam fitur Home Of Talent (HOT).

Saat ini di fitur Home Of Talent (HOT) ada 2 kompetisi, salah satunya Show Your Talent dimana dalam fitur ini siapapun dapat mengupload video bakat mulai dari dance, acting, music instrument cover, review, unboxing, vlogging, tutorial dan lain-lain.

Kompetisi Show Your Talent dapat diikuti oleh semua orang dengan berusia minimal 13 tahun. Kompetisi ini dapat diikuti mulai 8 Januari hingga 1 April 2021. Tunjukkan bakat, upload video bakat ke fitur Home Of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+.

“Dalam kompetisi Show Your Talent, disini masyarakat bebas menunjukkan bakatnya. Buat kamu yang punya talenta atau bakat, upload video kamu dan dapatkan kesempatan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah. Hanya di Home Of Talent kamu bisa menunjukkan bakat dimanapun dan kapanpun dan akses ke RCTI+nya juga mudah dan gratis” kata Iwan Kurniawan, selaku Division Head UGC Content RCTI+.

Dalam kompetisi Show Your Talent saat ini memasuki periode ke-2. Pada tanggal 9 Februari 2021 kemarin, telah diumumkan 3 pemenang periode 1 yang mendapatkan vote paling banyak dan poin penilaian dari tim Home Of Talent (HOT). Buat yang belum menang, masih banyak kesempatan karena Show Your Talent di periode ke 2 sudah dibuka hingga 8 Maret 2021.

Di periode ke-2 ini, akan ada 3 pemenang yang berhasil mendapatkan vote tertinggi sampai 8 Maret 2021 dan akan diumumkan pada 10 Maret 2021 dengan total hadiah 7,5 juta Rupiah.

Cara untuk mengikuti pencarian bakat dan mengupload videonya, sebagai berikut :

1. Download aplikasi RCTI+ di App Store atau Play Store

2. Buka aplikasi RCTI+

3. Pilih fitur HOT

4. Pilih menu Competition

5. Pilih kompetisi Show Your Talent / Cover Song Contest, Theme Song Sinetron RCTI Ikatan Cinta

6. Baca syarat dan ketentuan

7. Pilih join untuk upload video

8. Share video yang telah di-upload ke sosial media

9. Ajak teman untuk nonton dan vote videomu

Informasi lebih detail bisa dibaca melalui https://hot.rctiplus.com/competitions/detail/28 atau download aplikasi RCTI+ di playstore atau appstore, gratis.

Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV,GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi,hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis. Website: https://www.rctiplus.com/ Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/ Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/ Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fta.rctitv&hl=in App Store: https://apps.apple.com/us/app/rcti/id1472168599