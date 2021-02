JAKARTA - Melly Goeslaw tengah berduka atas meninggalnya sang ibu mertua, Siti Soendari pada 9 Februari 2021. Pelantun I Just Wanna Say I Love You ini kemudian menuliskan pesan mengharukan melepas kepergian ibu sang suami, Anto Hoed.

"Allah mengakhiri sakit ibu dan menjemput ibu dengan sangat indah. Kehidupan adalah tentang waktu, tentang bakti, dan cinta," tulis Melly di Instagram, Rabu (10/2/2021).

Meski merasa kehilangan, Melly masih mengucap syukur karena berkesempatan mendampingi sang mertua menjelang hari terakhirnya di dunia.

Baca juga:

Ibu Mertua Melly Goeslaw Tutup Usia

Usai Berhijab, Melly Goeslaw sempat Sepi Job selama 2 Tahun

"Terimakasih Ya Allah sudah memberikan waktu untuk kami mengurus ibu dan mendampingi hingga nafas terakhir," ujar Melly.

"Bahagialah di Surga, melukis lagi disana ya ibu, ketemu mamah, ketemu bapak, dan Insya Allah kita nanti berkumpul lagi di Surga Allah SWT," tambahnya.

Melly mewakili keluarganya berterima kasih atas doa yang telah dipanjatkan oleh para kerabat dan penggemar. Ia meminta almarhumah ibu mertuanya dibukakan pintu maaf. "Mas @antohhoed dan Teh @melly_goeslaw turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah husnul khotimah. Al Fatihah," komentar Syahrini. "Turut berduka cita teteh, mas. Semoga almarhumah diberikan tempat terindah di surga," komentar Titi Kamal.