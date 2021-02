SEOUL - IU kembali membuktikan diri sebagai ratu chart. Lagu terbarunya, Celebrity langsung debut di puncak Gaon Chart kategori digital singles edisi 24-30 Januari 2021.

Celebrity dirilis pada 27 Januari lalu. Begitu rilis, lagu bergenre pop elektrik ini langsung menguasai berbagai chart musik hingga meraih All Kill di minggu pertama dan Perfect All Kill pada pekan ke-2 perilisannya.

IU sekaligus menggeser Kyung Seo yang sebelumnya memuncaki Gaon Chart selama 2 minggu berturut-turut melalui Shiny Star. Shiny Star harus rela turun 2 peringkat ke posisi 3, di bawah 10cm yang merilis Borrow Your Night.

Berikut 10 besar Gaon Chart edisi 24-30 Januari 2021:

1. IU - "Celebrity" - 37,342,155 Points

2. 10cm - "Borrow Your Night" - 20,290,866 Points

3. Kyung Seo - "Shiny Star (2020)" - 20,214,514 Points

4. BTS - "Dynamite" - 17,576,633 Points

5. Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS (Produced by GroovyRoom) - "VVS" - 17,332,287 Points

6. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 15,473,749 Points

7. BLACKPINK - "Lovesick Girls" - 14,107,974 Points

8. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 13,784,128 Points

9. (G)I-DLE - "HWAA" - 13,028,204 Points

10. Lim Chang Jung - "Love Should Not Be Harsh On You" - 12,715,107 Points

