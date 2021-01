SEOUL - Kyung Seo berhasil mempertahankan singgasananya di puncak Gaon Chart kategori Digital Singles edisi 17-23 Januari 2021. Ia mengumpulkan 19,633,972 sepanjang pekan lalu lewat lagu Shiny Star.

Secara posisi, tidak ada perubahan posisi di tiga besar Gaon Chart pekan ini. VVS masih menjadi runner-up, sementara Dynamite duduk manis di posisi 3.

Perubahan tampak terjadi di posisi 4 dan 5. Jang Bum Joon mampu naik satu peringkat dari pekan lalu, menggeser (G)I-DLE yang kini harus puas duduk di ranking 5.

Pertukaran posisi juga terjadi di posisi juru kunci 10 besar. BTS dengan Life Goes On-nya menikung LILBOI ft. Giriboy, BIG NAUGHTY, yang pekan ini harus legowo menjadi juru kunci.

Berikut daftar 10 besar Gaon Chart kategori Digital Singles edisi 17-23 Januari 2021:

1. Kyung Seo - "Shiny Star (2020)" - 19,633,972 Points

2. Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS (Produced by GroovyRoom) - "VVS" - 18,467,697 Points

3. BTS - "Dynamite" - 17,623,702 Points

4. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 15,544,014 Points

5. (G)I-DLE - "Hwaa" - 14,230,383 Points

6. BLACKPINK - "Lovesick Girls" - 14,071,480 Points

7. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 13,622,842 Points

8. Lim Chang Jung - "Love Should Not Be Harsh On You" - 12,978,116 Points

9. BTS - "Life Goes On" - 11,949,278 Points

10. LILBOI ft. Giriboy, BIG NAUGHTY - "If Tomorrow Comes" - 11,715,116 Points

