LONDON - Penyanyi Ed Sheeran harus mengeluarkan dana sekitar GBP28,2 juta atau setara dengan Rp539,4 miliar untuk membayar pajak ke Pemerintah Inggris. Hal itu menjadikan dia sebagai musisi dengan pajak tertinggi di negara tersebut.

Berdasarkan data Tax List 2021 yang dirilis harian The Sunday Times, pelantun Shape of You tersebut berada di urutan ke-32 dari 50 nama pembayar pajak terbesar di Inggris. East Anglian Daily Times juga melaporkan, Sheeran sudah menyetor GBP17,4 juta (Rp332,8 miliar) dari total pembayaran pajaknya.

Uang tersebut dibayarkannya setelah menyelesaikan tur dunia ‘Divide Tour’ yang menuai sukses besar. Tur tersebut diakhiri dengan empat konser di Chantry Park, Ipswich, yang dihadiri hampir 140.000 penggemar pada Agustus 2019.

Sementara itu, sisa tagihan pajaknya berasal dari pajak perusahaan yang dibayarkan atas pendapatan royalti, serta tagihan pajak untuk dividen yang dibayarkan kepadanya oleh label musiknya. Selain Ed Sheeran, tokoh lain yang menjadi pembayar pajak tertinggi di Inggris adalah JK Rowling. Penulis buku Harry Potter tersebut berada di urutan ke-23 dengan besaran pajak GBP34,8 juta atau setara dengan Rp667,7 miliar.* Baca juga: Fero Walandouw Ultah, Audi Marissa: Nikah, Please