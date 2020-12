LOS ANGELES - Ed Sheeran memanjakan penggemar dengan merilis sebuah lagu pada 21 Desember kemarin yang berjudul Afterglow. Dalam lagu romantis ini, Ed merujuk pada perjalanan liburan ke Antartika bersama sang istri, Cherry Seaborn.

Dalam keterangannya, ia mengaku lagu ini sudah ditulisnya dari tahun laku. Ed Sheeran dan Cherry diketahui sempat pergi ke Antartika pada September 2019.

"Afterglow adalah lagu yang kutulis tahun lalu, yang ingin aku rilis untuk kalian. Ini bukan single pertama dari album berikutnya, ini hanya lagu yang kusuka, dan semoga kalian juga menyukainya." tulid Ed, Selasa (22/12/20).

Ed mengisahkan liburan mereka dan menuangkannya dalam lirik yang romantis. "We were love drunk waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow (Kita dimabuk cinta, menunggu sebuah keajaiban, mencoba menemukan diri kita sendiri di salju musim dingin)," demikian potongan lirik lagu Afterglow.

Sementara itu, Ed terakhir merilis album ke-4 bertajuk No.6 Collaborations Project pada July 2019 lalu. Belum ada informasi kapan bapak satu anak ini akan merilis album teranyarnya.

