SEOUL - Kim Soo Hyun memberikan dukungannya untuk sang sahabat, IU yang baru merilis lagu baru, Celebrity, pada 27 Januari silam. Lewat Instagram, dia mengunggah video ‘Celeb Challenge’.

Tantangan ini tentang bagaimana seorang artis memperlihatkan diri mereka apa adanya di balik tampilan glamor sebagai selebriti. Pada 4 Februari 2021, Kim Soo Hyun mengunggah video berisi rangkaian fotonya lewat Instagram.

Video itu dimulai dengan foto dirinya duduk di bangku bertuliskan ‘Lee Jieun’ yang merupakan nama asli IU. Beberapa foto lainnya adalah potret selfie sang aktor saat bersepeda atau ketika break syuting.

IU kemudian mengomentari unggahan Kim Soo Hyun itu dengan menyelipkan emoji bunga mawar. “Wow, tulisan tangan yang sangat bagus,” ujar IU yang merujuk pada kata ‘Celebrity’ yang ditulis aktor It’s Okay to Not Be Okay itu pada video tersebut.

Kedua aktor ini sudah bersahabat saat keduanya sama-sama membintangi drama Dream High pada 2011. Sekitar 4 tahun kemudian, keduanya kembali dipertemukan dalam drama The Producers yang juga dibintangi Gong Hyo Jin dan Cha Tae Hyun.

Persahabatan keduanya semakin erat, hingga Kim Soo Hyun bersedia menjadi bintang video klip lagu Ending Scene milik IU yang dirilis pada 2017. Tak hanya itu, dia juga menjadi cameo dalam drama Hotel Del Luna yang dibintangi IU pada 2019. Sementara itu, Celebrity yang merupakan lagu pra-rilis album penuh terbaru IU, meraih predikat all-kill saat dirilis pada 27 Januari 2021. Lagu itu mendominasi sederet tangga musik daring utama, seperti Melon, Genie, Bugs, VIBE, FLO, dan iChart.