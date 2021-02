JAKARTA - TikTok telah menjelma menjadi aplikasi yang disukai oleh masyarakat di seluruh dunia. Sejumlah konten kreator menunjukkan kemampuannya dengan membuat berbagai macam video menarik.

Video TikTok yang menarik akan diunduh, disimpan bahkan disebarkan oleh sebagian orang. Beberapa lagu-lagu tertentu menjadi trending ketika sound dari lagu tersebut sering digunakan di aplikasi TikTok belakangan ini.

Baca Juga:

5 Lagu Korea yang Populer di TikTok

6 Lagu Indonesia yang Viral di TikTok

Berikut Okezone rangkum 5 lagu Barat yang populer di TikTok.

1. At My Worst

Lagu At My Worst yang dibawakan oleh penyanyi Pink Sweat$ menjadi salah satu lagu terpopuler di platform TikTok, tercatat sebanyak 1,1 juta user yang menggunakannya. Selain itu, video musik yang dirilis pertama kali pada 25 September 2020 itu telah ditonton sebanyak 55 juta kali di YouTube.

2. Sit Still, Look Pretty

Lagu Daya yang berjudul Sit Still, Look Pretty tengah viral di TikTok belakangan ini. Lagu ini dijadikan latar belakang pengguna TikTok sebagai konten berjogetnya.

Official Music Video lagu Sit Still, Look Pretty telah dirilis pertama kali pada 10 September 2016, dengan ditonton sebanyak 43,5 juta kali di platform YouTube Daya dengan diramaikan 20,6 ribu komentar.

3. Umbrella

Lagu dari penyanyi Rihanna yang dirilis pada 14 Desember 2009 kembali menjadi viral setelah sound-nya sering digunakan di platform TikTok dengan 522 ribu user yang menggunakan. Video musik dari lagu tersebut telah ditonton sebanyak 655 juta kali di YouTube.

4. Weak Larissa Lambert memberikan nuansa berbeda yang lebih kekinian dalam Weak yang pertama kali dirilis pada 1992 oleh SWV. Lagu ini menjadi salah satu lagu terpopuler di TikTok, dengan lebih 296 ribu user menggunakannya. Sementara di YouTube, video original lagu tersebut telah ditonton lebih dari 50 juta kali. Sedang lagu versi Larissa Lambert telah ditonton lebih dari 10 juta kali setelah perilisannya di YouTube pada 24 Desember 2020. Baca Juga: Penampilannya Jadi Challange Viral di TikTok, Ini Kata Jemimah Idol Sandiaga Uno Ajak TikTokers Berinovasi Bangkitkan Sektor Parekraf

5. 34+35 Lagu 34+35 yang dinyanyikan oleh Ariana Grande menjadi salah satu lagu yang didengarkan atau tengah populer belakangan ini di TikTok. Penyanyi 27 tahun itu pertama kali merilis official lirik video tersebut pada 30 Oktober 2020. Lirik lagu tersebut telah ditonton sebanyak 26 juta kali di YouTube. Sebulan kemudian, Ariana Grande merilis kembali Official Music Video pada 18 November 2020, dengan ditonton sebanyak 137 juta kali.