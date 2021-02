JAKARTA - Setelah Dewi Persik sukses mendapatkan Good Voice pada episode lalu, akankah Superstar kali dapat mengulang keberhasilan Dewi Persik pada I Can See Your Voice Indonesia (ICSYVI) kali ini?. Menjadi tayangan yang menjanjikan di setiap episodenya ICSYVI selalu memberikan tontonan yang menarik dan layak untuk dinantikan.

Pada episode kali ini yang akan menjadi superstar adalah Danny Caknan sang Pangeran Ambyar asal Ngawi ini akan mencoba peruntungannya untuk menebak mystery Singer dan akan berduet dengannya di Final Stage nanti.

Detective celebrity yang akan tampil Senin depan adalah Ivan Gunawan, Okky Lukman, Vega Darwanti, Happy Asmara, Ruben Onsu, Chika Jessica dan Wahid KDI. Duo Raffi Ahmad dan Indra Herlambang sebagai host acara ini, yang selalu membuat lebih hidup dan menarik acara.

Keunikan dan kelucuan selalu saja disajikan oleh para detective, kali ini Ivan Gunawan mempunyai tenaga dalam untuk mencoba menebak para Mystery Singer. Kemudian Chicka Jessica akan bertemu dengan mantan kekasihnya yaitu Ruben Onsu yang pernah menjalin hubungan pada tahun 2011 lalu.

Ada yang seru dengan superstar kita kali ini Denny caknan dan Happy Asmara dikabarkan sedang tidak baik-baik saja, dalam episode ini mereka akan membuat klarifikasi tentang hubungan mereka dan Happy Asmara sempat menetesan air mata saat ditanya bagaimana hubungan mereka saat ini.

Nama-nama para Mysteri Singer selalu saja unik di setiap episodenya, pada episode kali ini ada lima kontestan yang akan di tebak oleh Denny Caknan, diantaranya : Pemetik buah, Guru Olahraga, Sobat Kartonyono, Selfie Boy, Duo Retro, Disco Poni. Akankah Denny Caknan mendapatkan Good voice kali ini?

Kita tunggu klarifikasi Denny Caknan sekaligus ingin melihat kemampuannya menebak Good Voice dan juga menebak arah mana hati Happy Asmara.

Saksikan I Can See Your Voice Indonesia season 5 Senin, 1 Februari 2021 Pukul 19.00 WIB. Hanya di MNCTV, Selalu di Hati.

Program ICSYVI juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

