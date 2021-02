JAKARTA - Bagi kamu para penggemar drama korea The Penthouse, kamu bisa langsung tonton dan saksikan di aplikasi RCTI+. Episode ke 11 The Penthouse dimulai saat Ro Na dipaksa oleh Do Ki untuk membuat surat pernyataan, bahwa Ro Na diketahui telah menyimpan rokok di tasnya dan merokok dengan temannya. Disamping itu, Ro Na tidak ingin melakukannya karena itu hal itu tidak dilakukan sama sekali oleh Ro Na.

Seok Hoon yang mendengar semua percakapannya dari luar tidak terima dengan tuduhan pada Ro Na tersebut, sampai akhirnya Seok Hoon masuk ke dalam dan mengatakan, “orang yang menaruh rokok itu ke dalam tas Bae Ro Na, adalah aku.” Soo Ryeon pun datang menjemput Bae Ro Na dan mengajak untuk menginap bersamanya. Ro Na pun tidur bersama Joo Seok Kyung pada malam itu.

Meninggalkan kisah Ro Na, pada malam itu Yoon Cheol sudah mengarahkan senapan ke kepala Dan Tae. Itu semua akibat Yoon Cheol mengetahui istrinya, Seo Jin dan Dan Tae selingkuh. Sambil berteriak, Dan Tae menyuruh Yoon Cheol untuk menembaknya. Dan hal tersebut membuat Yoon Cheol merasa kesal, dan kemudian terdengar suara ledakan.

Setelah itu, Cheon Seo Jin juga sepertinya mengetahui pertemuan antara Yoon Hee dan Yoon Cheol malam itu. Dan Seo Jin menampar Yoon Hee. Tindakan itu tidak membuatnya marah, tetapi membuat Seo Jin tersenyum. Apa yang dilakukan oleh Yoon Hee sepertinya diperintahkan Su Ryeon. Terdengar ketika Su Ryeon mengatakan bahwa ini adalah waktunya Yoon Hee membalas dendam pada Seo Jin. Setelah pertemuan sebelumnya dengan Su Ryeon, menunjukkan bahwa Goo Ho Dong melihat foto-foto ekstrover Su Ryeon dan mengatakan bahwa Su Ryeon tidak layak untuk bahagia.

