JAKARTA - Kamu penggemar JKT48? Kalau iya, wajib banget dengerin salah satu program Podcast yang ada di Aplikasi RCTI+ yaitu Lambe48. Disini kamu bakal tau banyak banget seputar JKT48 yang ga akan bisa kamu temui dimana-mana, dan pada episode kali ini bakal bahas tentang fakta menarik dari Rona yang katanya dia itu The Next Generation Of Nike Ardilla. Dibuka dengan sapaan hangat oleh Furqon, “berjumpa lagi bersama aku disini, kamu apa kabar? semuanya pada sehat-sehat aja kan ya? nah, kali ini aku akan bawain fakta-fakta tentang Rona.”

Rona Ariesta Anggreani biasa dipanggil dengan Rona atau Ayen, gadis kelahiran 19 Maret 1995. Dan fakta unik pertama yang akan dibawakan ialah, “nama Rona itu dikasih sama tantenya jadi direkomendasikan gitu lah, nah tantenya itu merekomendasikan nama Ariesta, kenapa? karena dari perkiraan tantenya itu Rona akan berzodiak Aries tapi setelah di investigasikan kembali ternyata zodiaknya Pisces.” Sungguh akurat sekali tantenya Rona.

Fakta unik kedua dari Rona yaitu, “Rona besar di Pemalang, sehingga sempat kesulitan untuk beradaptasi karena bahasa jawanya yang cukup medok dan pernah waktu itu suruh take ulang nyanyi karena masih kedengaran medok nya. Dan Rona itu lahir beberapa saat setelah idola dari mamanya meninggal jadi ya, mamanya itu sangat mengidolakan si Nike Ardilla sampai Rona sering disebut titisan dari Nike Ardilla sama fansnya.” itu dia fakta yang kedua

Lanjut fakta unik berikutnya adalah, “tanggal 18 Desember 2020 kemarin, merupakan hari anniversary JKT48 yang ke-9 dan graduation nya Rona, Baby, Siska, Nadila, sama Desi. Rona juga masuk ke JKT48 akustik dibagian vokal. Dulu dia juga sempet jadi vokalis band yang sering membawakan lagu rock.” So excited!

