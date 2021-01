JAKARTA – Vision+,aplikasi penyedia over the top (OTT) layanan streaming terbaik di Indonesia milik PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV), kian meningkatkan kepuasan pengguna melalui kekuatan konten terlengkap dan terbaru dengan sederetan judul Vision+ Originals.

Tayangan ini bisa dinikmati secara eksklusif, di library konten video on demand (VOD) lokal dengan jam tayang terbanyak, hingga live streaming free to air (FTA) channel lokal terlengkap serta channel premium beserta fitur catch up yang semuanya dapat dinikmati secara gratis.

Dalam rangka menyambut tahun 2021 dengan penuh optimisme, Vision+ yang kini telah meraup lebih dari 5,2 juta pengguna teregistrasi meyakini akan semakin memuaskan penggunanya dengan pengalaman menonton tayangan favorit terlengkap dalam satu aplikasi, yaitu Vision+.

Mantap melangkah untuk menambah ragam konten yang disajikan, sejak Oktober 2020 Vision+ telah sukses melakukan debut original content yang dimulai dengan Vision+ Originals Twisted yang bergenre horor komedi dan disukai oleh masyarakat luas.

Mulai di tahun ini, Vision+ akan terus menambah jumlah judul original content setiap bulannya. Di bulan Januari saja, Vision+ merilis original series Disconnected yang sudah tayang pada 9 Januari 2021, kemudian dilanjutkan dengan "Skripsick" pada 29 Januari 2021.

Adapun, original content tersebut tersaji secara eksklusif di Vision+ dalam bentuk konten premium dan seluruh episode lengkapnya dipersembahkan khusus bagi pengguna yang telah mengaktifkan Vision+ Premium. Selain itu, original content tersebut juga dapat dinikmati oleh pengguna Pay TV (MNC Vision, K-Vision, MNC Play, dan Playbox) yang telah mengaktifkan fitur connect di aplikasi Vision+.

Selain original content, Vision+ juga memiliki library konten dengan format video on demand (VOD) yang terdiri dari film hingga serial TV lokal favorit keluarga Indonesia. Sebagai channel terlengkap, Vision+ memiliki 6.000 jam tayang mulai dari Preman Pensiun, Tukang Ojek Pengkolan, Roman Picisan, hingga yang terbaru dan berhasil menggebrak rating serial TV di Indonesia, Ikatan Cinta.

Director of Programming, Production, & Content Acquisitions MVN Endang Mayawati mengatakan, “Agar dapat memberikan tontonan yang berkualitas dan disukai oleh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, Vision+ akan terus berinovasi dengan menghadirkan ragam konten yang hits dan terlengkap. Sebagai aplikasi streaming karya anak bangsa, Vision+ berkomitmen untuk menjadi layanan OTT top of mind ketika mereka ingin menyaksikan channel TV terlengkap, film, serial TV dan original series favoritnya kapan saja dan di mana saja secara mudah.”

Melengkapi konten VOD, Vision+ juga memiliki konten andalan bagi masyarakat Indonesia, yaitu live streaming channel lokal, internasional, hingga premium. Di Vision+, ada lebih dari 40 channel yang bisa disaksikan secara gratis kapan saja dan di mana saja mulai dari 21 channel FTA lokal, yaitu RCTI, GTV, MNCTV, iNews, TVRI, SCTV, Indosiar, Trans 7, Trans TV, Metro, Bandung TV, Kompas TV, Net, RTV, DAAI TV, Jak TV, JTV, Bali TV, TV 9, ANTV, TVOne.

Dengan jumlah tersebut, Vision+ menjadi layanan aplikasi streaming OTT yang menyajikan channel FTA lokal terlengkap di Indonesia.

Tak hanya FTA lokal terlengkap, Vision+ juga melengkapinya dengan MNC Channels serta channel internasional seperti News, Religi, MNC News, IDX, Berita Satu, Life, Muslim TV, TV MU, Tawaf, Al Quran Al Kareem, EWTN, Reformed 21, MNC Shop Signature, MNC Super Sale, Shanghai Dragon, Jiangsu TV, Hunan TV, Xing Kong TV, Anhui, DW, CGTN, CGTN Documentary.

“Dengan masih tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menonton tayangan channel lokal, maka dengan hadirnya Vision+ para pengguna dapat tetap menyaksikan acara televisi secara mobile dan flexible. Karena selain memiliki jumlah dan ragam channel terlengkap, di Vision+ juga memungkinkan pengguna untuk menonton ulang acara televisi favoritnya hingga 7 hari ke belakang melalui fitur catch up,” kata Director of OTT Product, Marketing, & Programming MVN Clarissa Tanoesoedibjo.

Sementara itu, untuk pengguna yang ingin lebih banyak lagi mengakses konten premium channel dan juga video on demand (VOD), bisa mendapatkannya dengan meng-upgrade Vision+ Premium yang dapat dibeli mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan selama 7 hari serta masih banyak jenis paket lainnya dengan berbagai pilihan metode pembayaran.

Lebih lengkapnya lagi, khusus bagi pelanggan Pay TV yang bernaung di bawah MNC Group, yaitu MNC Vision, K-Vision, MNC Play, dan Playbox dapat menyaksikan tayangan lengkap termasuk ratusan channel premium kelas dunia melalui gadget dengan menggunakan aplikasi Vision+ secara gratis.

Pelanggan Pay TV tersebut bisa mengakses channel sesuai dengan paket berlangganannya dengan mengaktifkan fitur connect yang terdapat di Vision+.

Selain dapat disaksikan secara live, semua channel lokal, MNC Channels, dan channel internasional tersebut juga bisa ditonton ulang hingga 7 hari ke belakang melalui fitur catch up yang terdapat di Vision+.

Fitur catch up yang tak ditemukan di layanan OTT lainnya tersebut dapat memudahkan pengguna yang ketinggalan acara televisi favoritnya kapan saja dan di mana saja. “Sesuai dengan tagline yang diusung Vision+, yaitu Happiness, Anytime, Anywhere, aplikasi karya anak bangsa Vision+ optimistis dapat menjadi satu layanan OTT yang dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk rekomendasi hiburan yang berkualitas dan terlengkap serta mampu berkompetisi di tengah persaingan ketat layanan OTT asing yang beroperasi di Indonesia," pungkas Clarissa. Segera unduh dan akses Vision+ di Google Play dan App Store. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter).