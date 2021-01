SEOUL - Aktor The Penthouse, Kim Young Dae dipastikan tampil sebagai cameo dalam drama True Beauty. Kabar itu diumumkan produser drama tersebut, pada 22 Januari 2021.

“Kim Young Dae menjadi cameo dalam episode terbaru drama True Beauty yang akan tayang pada awal Februari mendatang,” ujar produser drama tersebut seperti dikutip dari Soompi, Jumat (22/1/2021).

Meski sang produser tak menjelaskan secara rinci peran Kim Young Dae dalam drama tersebut, namun Star News melaporkan, dia akan beradu akting dengan Moon Ga Young sang pemeran utama wanita.

Kim Young Dae saat ini membintangi drama populer SBS, The Penthouse sekaligus serial Cheat on Me If You Can yang ditayangkan KBS 2TV. Pada 2019, dia membintangi drama Extraordinary You yang diarahkan oleh sutradara True Beauty, Kim Sang Hyub.*

(SIS)