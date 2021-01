LOS ANGELES - Lady Gaga mendapat kehormatan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat dalam pelantikan Presiden Joe Biden pada 20 Januari 2021 waktu setempat. Dalam acara yang bertempat di Capitol, Washington DC itu, Gaga berkesempatan bertemu dengan Michelle Obama, mantan First Lady AS.

Usai upacara pelantikan, Gaga dan Michelle tertangkap kamera sedang berbincang. Di akhir obrolan mereka, keduanya saling berpelukan erat.

Momen pelukan Gaga dan istri Barack Obama tersebut membuat heboh netizen. Banyak warganet menyebut momen itu sebagai saat yang membahagiakan.

"Melihat Lady Gaga dan Michelle Obama berpelukan membuatku sangat bahagia," kata @hanavnewnam.

"Momen Lady Gaga bersama Barack Obama dan Michelle Obama ini," tulis @alluregagaa sembari mengunggah foto sang Mother Monster berpelukan dan berbicara dengan Michelle serta Barack Obama usai pelantikan.

"Lady Gaga memeluk Michelle Obama. Gambar ini sangat kuat," komentar @antpats2.

Sementara itu, Gaga adalah 1 dari 3 penyanyi yang tampil dalam upacara pelantikan Presiden Joe Biden. Jennifer Lopez dan Garth Brooks adalah dua penyanyi lainnya.

Jennifer Lopez menyanyikan This Land is Your Land usai pelantikan Kamala Harris sebagai wakil presiden, sementara Garth Brooks membawakan Amazing Garce di bagian akhir acara.