Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Potret Terbaru Lady Gaga sebagai Harley Quinn untuk Film Joker 2

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |15:15 WIB
Potret Terbaru Lady Gaga sebagai Harley Quinn untuk Film Joker 2
Lady Gaga di film Joker 2 (Foto: IG Todd Phillips)
A
A
A

LOS ANGELES - Lady Gaga kembali muncul untuk potret terbaru film Joker 2: Folie à Deux. Momen ini dibagikan sutradara, Todd Phillips di Instagram pribadinya, @toddphillips.

Unggahan itu dibagikan Todd di momen hari kasih sayang, Valentine pada Rabu lalu. Dalam postingan itu, terlihat pelantun Born This Way ini tampil dengan rambut pirang dan bersanding dengan Phoenix sebagai Joker.

“Semoga harimu penuh dengan cinta,” tulis Phillips, dikutip Jumat (16/2/2024).

Potret Terbaru Lady Gaga sebagai Harley Quinn untuk Film Joker 2

Gaga pun terlihat memukau dan tampak mesra dengan Phoenix di potret terbaru itu. Di foto pertama, terlihat penyanyi bernama asli Stefani Joanne Angelina Germanotta ini mengenakan blouse navy bermotif bunga dengan rambut blonde-nya.

Sementara Phoenix terlihat dengan gaya Joker yang khas dengan jas merah marun dan riasan wajah ala badut.

Di foto kedua, nampak Gaga terlihat mendekatkan diri dengan Phoenix yang berada di balik jeruji besi, dan foto terakhir memerlihatkan keduanya berdansa mesra dengan latar foto berwarna hitam putih.

Dilansir Variety, Lady Gaga sendiri berperan sebagai Harleen Quinzel / Harley Quinn di sekuel Joker ini. Sebelumnya, Lady Gaga mengumumkan dirinya resmi terlibat di film Joker 2 pada Agustus 2022 lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136526/lady_gaga-qXb7_large.jpg
Konser Lady Gaga dengan 2,5 Juta Penonton di Brasil Jadi Target Ledakan Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/205/3121064/lady_gaga-8d9J_large.jpg
Lady Gaga Konser Tunggal di Singapura, Indonesia Diskip?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/205/3108464/lady_gaga-qPHX_large.jpg
Lady Gaga akan Rilis Album Baru pada Maret 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/206/3086537/lady_gaga-LOgR_large.jpg
Lady Gaga Gabung di Series Wednesday 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/09/206/2795550/syuting-film-joker-2-rampung-lady-gaga-bagikan-potret-gaharnya-jadi-harley-quinn-ZPdSmlWnE8.jpg
Syuting Film Joker 2 Rampung, Lady Gaga Bagikan Potret Gaharnya jadi Harley Quinn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/26/33/2787494/intip-potret-perdana-lady-gaga-jadi-harley-quinn-di-film-joker-2-xIC5vh3SN5.jpg
Intip Potret Perdana Lady Gaga Jadi Harley Quinn di Film Joker 2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement