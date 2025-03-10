Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lady Gaga Konser Tunggal di Singapura, Indonesia Diskip?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |16:01 WIB
Lady Gaga Konser Tunggal di Singapura, Indonesia <i>Diskip</i>?
Lady Gaga Konser Tunggal di Singapura, Indonesia Diskip? (Foto: IG Lady Gaga)
JAKARTA - Penyanyi Amerika Serikat Lady Gaga mengumumkan konser tunggalnya di Singapura tahun ini. Pelantun Born This Way ini bakal tampil di Singapura dalam tur bertajuk Mayhem pada 18-24 Mei 2025 mendatang.

Kabar tersebut diungkap Gaga di akun X-nya, @Ladygaga. Ia mengumumkan bakal konser di National Stadium Singapura selama empat hari.

“MAYHEM Singapura! Singapore. National Stadium. May 18, 19, 21, 24,” tulis Gaga, Senin (10/3/2025).

Lady Gaga Konser Tunggal di Singapura, Indonesia Diskip?
Lady Gaga Konser Tunggal di Singapura, Indonesia Diskip?

Sebelumnya Lady Gaga memang tengah menggelar tur konsernya ke beberapa negara. Belum lama ini, ia mengumumkan akan tampil di Meksiko pada April 2025 mendatang.

Di Asia sendiri, penyanyi yang sukses berkolaborasi dengan Bruno Mars ini baru mengumumkan Singapura yang akan disambangi tahun ini. Lady Gaga pun akan tampil selama empat hari berturut-turut.

Momen Lady Gaga mengumumkan konser tunggalnya di Singapura membuat publik heboh termasuk di Indonesia. Banyak pula yang khawatir Gaga akan melewati Indonesia dari daftar konser tunggalnya.

“Orang-orang di Singapura sangat beruntung,” kata akun @ra*******.

