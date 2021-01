JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta sukses menguras emosi penonton usai Aldebaran (Arya Saloka) mengungkapkan rahasianya kepada Andin (Amanda Manopo). Bahkan Andin pun memilih pisah rumah dengan suaminya dan anaknya, Reyna (Fara Shakila).

Bukan hanya adegan Andin dan Aldebaran yang sukses membuat penonton hanyut dalam kesedihan. Perpisahan Andin dengan Reyna pun mampu membuat penonton menangis.

Tak hanya itu dalam episode terbaru yang tayang pada Selasa (19/1/2021), Reyna bersama Mirna (Chika Waode) mencoba menelpon Andin. Reyna pun kembali menangis karena rindu dengan sang mama.

“Mama, mama di mana? Aku kangen sama mama,” kata Reyna sambil menangis.

Mendengar suara Reyna merajuk sambil menangis, Andin tak kuasa menahan tangisannya. “Maafin mama ya sayang ya,” ujar Andin dengan suara bergetar.

Adegan Reyna itu pun berhasil menarik perhatian warganet. Tak sedikit pula yang memuji akting Fara Shakila.

"Ini serius nanya, biasanya kan kalau minta anak kecil buat ketawa atau senyum di pancing pakai permen atau mainan atau becandain ya kan? Nah ini kalau mancing ank 5 tahun buat nangis kejer, pakai apa pak sutradara? Reyna nangis kejer penonton lebih kejer lagi," tutur salah satu warganet di Twitter.

"Demi apa, dari kemaren di bikin nangis sama aktingnya bocah umur 5 tahun. Ya ampun Reyna kamu itu bikin hatiku ambyar," kata yang lain.

Bahkan tak sedikit pula yang menilai akting Fara Shakila patut mendapatkan penghargaan.

"How cute you are Reyna, akting lucu, nangis, semuanya bikin tante online makin gemes. Penghargaan buat artis cilik pendatang baru nih, terbaik fix no debat #IkatanCintaEps129," timpal warganet lain.

(edh)