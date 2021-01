JAKARTA - Apa jadinya dua penyanyi muda yang bersuara indah berkolaborasi? Itulah yang terjadi pada Anneth dan Zara Leola yang sedang terlibat proyek bersama dengan single terbarunya berjudul Should I.

Keduanya ternyata memiliki kedekatan yang cukup akrab. Dilihat dari semua obrolan seru yang mereka bahas pada program Live Chat Plus di dalam aplikasi RCTI+. Mulai dari mereka yang khawatir akan kondisi pandemi hingga kebanggaan bagi Anneth dan Zara atas single terbaru mereka tersebut.

Banyak hal atau aktivitas yang sangat dirindukan oleh Anneth di tengah kondisi pandemi, dimana menurut Anneth kebiasaan itu sering mereka lakukan sebelum adanya pandemi. “Hal yang paling aku kangenin mungkin bisa kumpul sama banyak teman kali ya, karena banyak dari mereka yang bukan orang rumahan, jadi gimana gitu ya...” ujar Anneth. Sementara Zara menambahkan, “ya namanya anak muda gitu ya…”

Selama Live Chat Plus berlangsung, banyak dari netizen yang ingin lebih dekat dengan Anneth dan Zara. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di kolom live chat, antara lain pertanyaan dari SriSurgiati, ”proud of you Anneth and Zara i love you so much.” Keduanya pun spontan mengucapkan, ”thank you..”

Selanjutnya ada dari AndriRinaldi, “single barunya enak. Semoga trending and sukses..aamiin", senyuman dan ucapan terimakasih kembali dilontarkan oleh Anneth dan Zara.

Mereka juga menuturkan mereka juga sangat bangga bisa mengeluarkan single duet sesuai dengan banyaknya request dari penggemar terhadap mereka untuk membuat sebuah lagu bersama dan bisa terwujudkan.

Anneth memang seorang penyanyi yang sudah terlihat sejak ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior, sedangkan Zara yang awalnya merupakan seorang dancer, “awalnya tuh dulu aku dancer guys, aku ga pernah have interest at singing tapi at the same time aku lama-lama jadi suka.”

