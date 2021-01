SEOUL - Lee Jong Suk tampaknya siap kembali ke dunia akting setelah merampungkan wajib militer, pada 2 Januari 2021. A-MAN Project mengungkapkan, sang aktor mendapat tawaran untuk membintangi film Decibel.

“Lee Jong Suk tengah mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sangat positif,” kata agensi itu dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, Selasa (19/1/2021).

Film produksi East Dream Synopex itu berkisah tentang penemuan bom di pusat kota. Serangan teror tersebut menyusul insiden penemuan bom serupa di sebuah kapal selam setahun silam.

Selain Lee Jong Suk, aktor Kim Rae Won, Jung Sang Hoon, dan Park Byung Eun juga dikabarkan mendapat tawaran serupa sejak Desember silam. Rae Won dipercaya untuk menghidupkan karakter Kang Do Young, komandan kapal selam Angkatan Laut Korea Selatan.

Ia merupakan tokoh kunci di balik serangan teror di dalam kapal selam tersebut. Jika Kim Rae Won menerima tawaran itu, maka Decibel akan menjadi proyek layar lebar terbarunya dalam 2 tahun terakhir.

Jung Sang Hoon digaet untuk membintangi lakon reporter Oh Dae Oh. Proyek ini juga akan menjadi film terbaru sang aktor setelah membintangi Shall We Do It Again, sekitar 2 tahun lalu.

Sementara Park Byung Eun mendapat tawaran menjadi Cha Young Han, anggota Komando Keamanan Pertahanan. Selama ini, dia dikenal lewat sederet film populer, seperti The Great Battle, Bad Police, dan Illang: The Wolf Brigade.

Film Decibel akan ditukangi sutradara Hwang In Ho yang sebelumnya menggarap film Spellbound dan Monster. Apabila Lee Jong Suk menerima tawaran membintangi film ini maka dia akan memulai syuting musim semi (sekitar April-Juni) 2021.*

