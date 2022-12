SEOUL - Aktor Lee Jong Suk meraih Daesang dalam ajang penghargaan MBC Drama Awards 2022, lewat perannya dalam drama Big Mouth. Ini menjadi trofi Daesang kedua untuk sang aktor, setelah W pada 2016.

Sementara lawan mainnya, YoonA juga membawa pulang piala Top Excellence Award serta Best Couple dengan Lee Jong Suk. Berikut daftar lengkap pemenang MBC Drama Awards 2022 seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (30/12/2022):

1.Daesang (Penghargaan Utama): Lee Jong Suk (Big Mouth)

2.Drama of the Year: Big Mouth

3.Top Excellence Award (Miniseries): Yook Sungjae (The Golden Spoon, YoonA (Big Mouth)

4.Top Excellence Award (Short-Form or Daily Drama): Park Ho San (Boar Hunt), Lee Seung Yeon (The Secret House)

5.Best Character: Choi Won Young (The Golden Spoon)

6.Best Couple: Lee Jong Suk dan YoonA (Big Mouth)

7.Lifetime Achievement Award: Hwang Geum Bong

8.Excellence Award (Miniseries): Kim Young Dae (The Forbidden Marriage), Hyeri (May I Help You?), Park Ju Hyun (The Forbidden Marriage)

9.Excellence Award (Short-Form or Daily Drama): Seo Ha Joon (The Secret House), Sooyoung (Fanletter, Please)

10.Best Supporting Actor: Lee Chang Hoon (Tracer), Ye Soo Jung (Boar Hunt)

11.Aktor Pendatang Baru Terbaik: Lee Jong Won (The Golden Spoon), Yeonwoo (The Golden Spoon), Kim Min Ju (The Forbidden Marriage).*

