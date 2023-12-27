Sibuk, Lee Jong Suk Tolak Bintangi Drama Baru Sutradara Goblin

SEOUL - Lee Jong Suk resmi menolak tawaran membintangi drama My Relationship That I Also Oppose. Drama romantis tersebut merupakan garapan Lee Eung Bok, sutradara di balik drama populer Goblin dan Descendant of the Sun.

Hal itu dikonfirmasi Studio Dragon selaku rumah produksi yang menggarap drama tersebut. “Lee Jong Suk memutuskan mundur karena bentrok dengan jadwal syuting filmnya,” ujar rumah produksi tersebut dikutip dari StarNews, pada Rabu (27/12/2023).

Lee Jong Suk mendapat tawaran untuk menjadi aktor utama drama My Relationship That I Also Oppose sejak November 2023. Kala itu dia dikabarkan, mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif.

Studio Dragon dalam penjelasannya juga membantah rumor yang mengatakan aktris Go Min Si turut mundur dari produksi drama itu. “Sejauh ini belum ada jawaban dari sang aktris terkait tawaran tersebut,” imbuh Studio Dragon.

Lee Jong Suk tolak bintangi drama baru sutradara 'Goblin' (Foto: MBC)