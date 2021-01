TOKYO - 2020 merupakan tahun yang sulit karena adanya pandemi COVID-19, dari berbagai kalangan industri termasuk industri perfilm-an. Proses produksi serta jadwal penayangan film pun banyak yang terhambat.

Meskipun pandemi COVID-19 di awal tahun 2021 ini belum berakhir, perlahan-lahan industri perfilm-an mulai bangkit dan merilis beberapa film, salah satunya film animasi dan anime. Bagi kalian penggemar anime, di tahun 2021 ini banyak sekali film animasi orisinal dan klasik yang dapat disaksikan.

Berikut daftar tujuh film anime yang akan tayang di 2021 seperti dikutip dari Comic Book Resources (CBR), pada Jumat (15/1/2021).

1. Earwig and the Witch

Film animasi Earwig and the Witch ini telah tayang perdana di TV Jepang pada 30 Desember 2020. Namun, untuk perilisan dalam bahasa Inggris, baru akan dirilis pada 3 Februari 2021. Film ini merupakan film terbaru Studio Ghibli setelah enam tahun lalu merilis, When Marnie Was There.

Film animasi karya CG-Goro Miyazaki ini proses produksinya dengan bantuan komputer. Pertama kalinya bagi Studio Ghibli menerapkan konsep yang berbeda dari sebelumnya 2D menjadi konsep 3D. Ini merupakan gambaran masa depan yang cerah bagi Studio Ghibli.

Namun, film ini kemungkinan akan menjadi film kedua terakhir untuk Studio Ghibli. Sementara itu, Studio Ghibli saat ini sedang sibuk mempersiapkan film terbarunya yang tampaknya adalah film terakhir Hayao Miyazaki, How Do You Live?.

2. Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time adalah film terakhir dari serial Evangelion saga. Rencananya, film ini akan rilis pada Juni 2020, namun jadwal perilisannya berubah karena kesibukan dari Hideaki Anno yang harus menggarap Shin Godzilla dan juga adanya pandemi COVID-19 membuat film ini menjadwalkan ulang menjadi 23 Januari 2021.

Meskipun mengalami pergeseran jadwal, pada akhirnya penggemar dapat menyaksikan film terakhir serial Evangelion saga ini. Dengan Neon Genesis Evangelion menjadi salah satu judul anime terbesar sepanjang sejarah, sehingga diharapkan dengan rilisnya film ini dapat membawa sejarah baru pula. Film ini juga sebagai jawaban bagi penggemar yang telah menunggu sejak 2007 untuk melihat bagaimana akhir dari film Rebuild of Evangelion.

3. Sailor Moon Eternal: The Movie

Sailor Moon merupakan salah satu franchise anime yang paling populer sepanjang sejarah. Ketika seri Sailor Moon Crystal berakhir setelah mengadaptasi dari ketiga arc manga, penggemar pun tak sabar untuk mengadaptasi dua arc terakhir manganya. Sailor Moon Eternal ini akan menjadi animasi yang memukau yang diatur menjadi dua bagian dan diadaptasi dari arc keempat manganya.

Arc keempat dari serial aslinya, Sailor Moon SuperS kurang mendapat tanggapan positif bagi penggemar, karena dianggap terlalu berbeda jauh dari manga aslinya karya Naoki Takeuchi. Sailor Moon R: The Movie yang telah di desain ulang Sailor Guardian, pada part 1 akan dirilis Januari 2021, sedangkan part 2 dijadwalkan rilis pada Februari 2021. Namun, belum ada jadwal resmi untuk perilisan versi bahasa Inggrisnya.

4. Belle

Tidak banyak yang mengetahui informasi terkait film Belle ini, hanya concept art dan detail dari dunia di dalamnya yang baru dibocorkan kepada publik. Belle bersetting di U, dunia online tempat berkumpulnya lebih dari lima miliar orang untuk bersosialisasi dan berkomunikasi.

Di balik concept art-nya yang luar biasa, terdapat Mamoru Hosoda seorang sutradara yang sangat populer di kalangan pembuat film animasi Jepang. Dia mampu membuat film ini lebih menarik sehingga dapat memikat penggemar. Belle dijadwalkan akan tayang pada musim panas 2021.

5. My Hero Academia: Third Movie Tahun 2021 sepertinya tahun yang menyenangkan bagi penggemar My Hero Academia. Selain pengumuman musim kelimanya akan dimulai, film ketiga dari My Hero Academia juga akan dirilis pada 2021, meskipun informasi detail terkait film masih dirahasiakan. Pengumuman dirilisnya film ini bersamaan dengan stills teaser yang menyatakan, “Dia akan bertemu dengan Three Musketeers.” Kata-kata itu tertera jelas di mana terdapat gambar Bakugo, Midoriya, dan Todoroki. Film ini digarap oleh produksi yang sama yang telah mengerjakan dua film sebelumnya, Kohei Horkishi. Film ini direncanakan akan tayang di Jepang pada musim panas 2021. 6. Inu-Oh Inu-Oh bercerita tentang seorang anak laki-laki unik yang menutupi kepala hingga kakinya dengan kain dan persahabatannya dengan pemain biwa yang tak bisa melihat. Disanalah keduanya memulai bisnis bersama dan belajar satu sama lain untuk mencapai sesuatu yang indah meskipun mereka dalam keadaan sulit. Inu-Oh merupakan film terbaru yang digarap oleh Masaaki Yuasa, sutradara di balik film Devilman Crybaby, Keep Your Hand Off Eizouken, dan Japan Sinks 2020. Film ini akan menjadi film terakhirnya sebelum pensiun sementara. Inu-Oh menghadirkan keindahan dan gaya animasi yang berbeda, sehingga menjadikan film ini sangat istimewa, dan akan dirilis pada 2021. 7. Yuri!!! On Ice: The Movie: Ice Adolescence Sejak seri Yuri!!! On Ice pada 2016, penggemar pun berharap agar tim produksi dapat membuat serial yang lebih banyak lagi. Ketika sebuah film prekuel yang berpusat di sekitar kehidupan Victor Nikiforov saat masa muda diumumkan, penggemar pun sangat senang. Meskipun sangat sedikit yang terungkap tentang film itu, selain poster dan teaser terbaru yang telah dirilis secara online baru-baru ini. Kehebohan semakin menjadi saat dipastikan bahwa Sayo Yamamoto akan menggarap film tersebut. Ice Adolescence sebenarnya dijadwalkan tayang pada 2019, kemudian ditunda menjadi 2020, hingga kembali pada 2021. Masih menjadi misteri apakah film itu akan dirilis pada 2021, tetapi penggemar berharap film itu akan dirilis tahun ini.