JAKARTA - Menuju babak Grand Final Jagoan Manggung, panggung The Next Didi Kempot kedatangan tamu istimewa yaitu anak Alm. Didi Kempot Saka Praja dan sang ibunda, Yan Vellia. Suasana panggung menjadi begitu sendu ketika anak sang legenda menyanyikan lagu Sewu Siji bersama sang ibunda.“Papa, aku kangen” kata Saka lirih. Di usianya yang baru menginjak 11 tahun, Saka Praja mengaku senang menjadi penyanyi seperti mendiang ayah tercinta. “Bangga, bisa nyanyiin lagu – lagunya. Bisa nerusin perjuangannya” ungkapnya.

Saka Praja dan Yan Vellia kemudian menyanyikan lagu “Lungamu Ninggal Cerito” yang dipersembahkan untuk alm. Didi Kempot. Yan Vellia pun sempat menangis ditengah – tengah penampilannya, tampak jelas ia begitu rindu dengan sosok sang legenda. Kini Saka dan Yan Vellia telah menyaksikan siapa saja talenta berbakat yang akan berkompetisi untuk menjadi penerus dari sang legenda, Didi Kempot.

Salah satu kontestan The Next Didi Kempot, Pawestri talenta berbakat asal Semarang berhasil menjadi peserta ketujuh yang lolos ke babak Grand Final Jagoan Manggung. Darah seni mengalir kuat dalam diri Pawestri, dalam kesehariannya Pawestri sudah terbiasa tampil sebagai dalang dan sinden. Membawakan lagu “Jagad Anyar Kang Dumadi”. Penampilannya tidak hanya memamerkan kemampuan bernyanyi yang sudah selayaknya penyanyi professional, Pawestri juga membuktikan kelihaiannya story telling yang luar biasa dengan mendalang di panggung The Next Didi Kempot.

Tak heran, keseluruhan performance dari talenta berbakat manis ini berhasil membuat Danang, Denny Caknan serta Nita Thalia dan Iis Dahlia sebagai Juri Tamu memberikan standing applause. “Jarang sekali penyanyi bisa ngedalang.Kamu punya kelebihan banyak, body language kamu bagus. Kamu bisa nari kan? Itu sudah terlihat dari gerakan tangannya, dari awal. Dari ekspresi dan soulnya, kamu udah dapet. Jadi saya ngeliatnya udah penyanyi professional aja, keren banget. Suara lantang, gerakannya sesuai banget dengan vokalnya” komentar Nita Thalia panjang lebar dengan nada terpukau. Dengan lolosnya Pawestri, sudah lengkaplah para talenta berbakat yang akan berkompetisi di babak Jagoan Manggung The Next Didi Kempot.

Mereka yang lolos ke babak Jagoan Manggung adalah Hendi asal Pekalongan, seorang pengamen jalanan dengan suara bass yang indah dan powerful. Zita asal Tegal, mahasiswa kedokteran gigi yang setiap bernyanyi dapat membuat siapapun yang mendengar terbawa keindahan lagu, Alya seorang selebgram asal Boyolali dengan penguasaan panggung hebat, Nando asal Bekasi dengan karakter suara yang begitu unik, Mira asal Nganjuk yang memiliki kemampuan nyinden dan memiliki jangkauan nada tinggi yang keren dan juga Sulton asal Surabaya, fans Denny Caknan yang sempat viral dan ternyata memiliki vokal yang indah.

Grand Final The Next Didi Kempot Rabu 20 Januari pukul 19.00 di GTV akan menjadi babak puncak siapakah talenta yang paling bersinar?

