SEOUL - Drama Korea The Penthouse berkisah tentang para penghuni Hera Palace, apartemen mewah berlantai 100 lengkap dengan semua intrik warganya. Diperankan Lee Ji Ah sebagai Sim Su Ryon si Ratu di apartemen.

Ada pula Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) yang akan melakukan apapun demi anaknya. Serta Oh Yoon He (Eugene) yang kurang berada namun tetap ingin dianggap oleh orang-orang di sekitarnya. Drama Korea yang akan memasuki musim kedua ini bisa viewers saksikan secara gratis di RCTI+.

Episode The Penthouse menceritakan Dan Tae yang mulai menggusur orang miskin untuk melancarkan proyek besarnya. Berbagai usaha kotor dilakukan, seperti membayar pengacara korban hingga melobi pimpinan stasiun televisi.

Ro Na yang tengah berlatih keras agar bisa masuk ke SMA Seni Cheong Ah, akhirnya mendapat titik terang mengenai guru yang akan mengajarnya, yaitu Seo Jin. Ia juga sedikit membocorkan syarat untuk masuk ke SMA Seni Cheong Ah, yaitu harus bisa membawakan lagu Berbahasa Jerman.

Akhirnya Ro Na pun mulai berlatih dengan Seo-Jin untuk bisa masuk ke SMA Seni Cheong Ah. Di tempat lain, kasus kematian Seol Ah menimbulkan kehebohan di Hera Palace. Para warga pun bertanya-tanya siapa pelaku pembunuhan tersebut.

Tapi, penghuni Hera Palace sepakat untuk menutupi kasus tersebut. Berita kematian Seol Ah justru menjadi berita baik bagi Ro Na karena ia menjadi pengganti Seol Ah untuk masuk ke SMA Seni Cheong Ah. Kematian Seol Ah juga menimbulkan perpecahan di Hera Place.