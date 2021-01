JAKARTA - “Sakdurunge aku pengen e dadi pilot, tapi saiki aku ameh neruske cita – citane bapak. Aku mulai nyanyi setelah bapak datang ke mimpiku. Bapak bilang pas di panggung, “Maju le, neruske bapak” ucap Saka Praja (11/01/21)

Awalnya Saka Praja (11 tahun) anak almarhum Didi Kempot bercita – cita menjadi seorang pilot, namun ketika sang ayah datang ke mimpinya dan meninggalkan pesan agar Saka menjajaki dunia tarik suara, Saka memilih untuk mewujudkan pesan ayahnya dan didukung penuh oleh ibunya, Yan Vellia istri mendiang almarhum Didi Kempot.

Kerinduannya kepada Sang Bapak semakin bertambah saat Saka Praja rutin menonton program The Next Didi Kempot di GTV. “Saka iku sering nonton The Next Didi Kempot, (jadinya) makin hari Saka makin kangen sama bapaknya. Saka bilang ke saya kalau dia pengen nyanyi lagu bapaknya di panggung The Next Didi Kempot” ungkap Yan Vellia antusias dan penuh rasa terimakasih kepada pihak GTV yang sudah memberikan kesempatan bagi anaknya untuk tampil di acara The Next Didi Kempot.

Penampilan Saka Praja dan Ibunya Yan Vellia pada Rabu ini bertepatan dengan episode pamungkas tahapan Audisi Aksi Manggung The Next Didi Kempot. Tinggal satu nama lagi yang akan mengisi deretan para finalis yang berhak maju ke babak Grand Final – Jagoan Manggung pekan depan. Satu nama yang diperebutkan oleh 6 kontestan adalah mereka yang akan bertarung Rabu 13 Januari yaitu : Pawestri seorang sinden dan dalang asal Semarang, Matsha penyanyi kafe asal Bekasi, Nia pengajar yang hobi bernyanyi asal Jakarta, dan juga tiga laki – laki rupawan berbakat : Farhansyah yang mencintai dunia teater sekaligus pedangdut asal Jakarta, Evan seorang content creator yang hobi membuat cover lagu asal Mojokerto, serta Onny pemilik grup musik asal Solo yang dekat dengan keluarga Didi Kempot terutama Yen Vellia dan Saka Praja.

Babak Grand Final Jagoan Manggung pekan depan merupakan momen puncak bagi para talenta terbaik yang berhasil lolos audisi pada episode sebelumnya. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia yang ingin meraih mimpinya meneruskan cita-cita sang legenda dan menjadi juara The Next Didi Kempot. Talenta dengan kualitas terbaik menjadi penentu bagi Inul Daratista, Via Vallen, Danang Pradana, Denny Caknan dan Nur Bayan yang berperan sebagai juri dan berkomitmen untuk menemukan talenta paling bersinar yang bisa mempopulerkan musik pop jawa dan campursari sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dan di balik semua misi para juri tersebut, acara The Next Didi Kempot merupakan kompetisi nyanyi yang seru dan ambyar. Tingkah polah dan interaksi para juri menjadi momen yang paling dinanti. Antara Inul Daratista, Via Vallen, Danang Pradana, Denny Caknan dan Nur Bayan telah terbentuk chemistry yang kuat, komentar yang mengalir bisa bermuara pada canda tawa. Ditambah 2 host yang bikin rame : Irfan Hakim dan Andhika Pratama,serta kehadiran Sintya Marisca sebagai pemandu joget menjadikan The Next Didi Kempot ini punya cara asik untuk bisa lebih dinikmati. Saksikan episode Aksi Manggung The Next Didi Kempot, tayang LIVE di GTV Rabu pukul 19.00 WIB. Follow akun Instagram @thenextdidikempotgtv dan @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program The Next Didi Kempot juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.