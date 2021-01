JAKARTA - Millen Cyrus atau Millendaru telah resmi menyelesaikan masa rehabilitasi rawat medis di Badan Narkotika Nasional (BNN), Lido, Bogor, Jawa Barat. Melalui akun Instagram pribadinya, Minggu (10/1/2021), Millen memamerkan foto saat mengenakan kaus berkerah warna oranye, tepat di depan pusat rehabilitasi narkoba tersebut.

Dalam akun Instagramnya, Millen sempat mengucapkan permintaan maaf dan terima kasih kepada pihak keluarga dan juga masyarakat, atas tindakan yang tak pantas untuk dijadikan contoh tersebut. Pemilik nama Muhammad Millendaru Prakasa Samudro itu mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya untuk yang kedua kalinya.

Baca Juga:

- Millen Cyrus Resmi Selesaikan Proses Rawat Medis di BNN Lido

- Konfirmasi Tinggalkan JYP, Jackson GOT7 Bakal Dipegang Team Wang

Bersamaan dengan kabar bahwa keponakan Ashanty ini sudah keluar dari pusat rehabilitasi, dukungan dan sambutan tampak didapatkan oleh selebgram tersebut. Teman-teman serta netizen menyambut kembalinya Millen untuk bisa kembali eksis dan berkarier, meski masih harus menjalani rehabilitasi rawat jalan.

"Keep strong Millen. We love you. Come back strong," dukung Gandhi Fernando.

"Semangat dek.. ayooo kamu kuat," tambah Gebby Vesta.

"Welcome back millen ! u are stronger than what u think," sambung @thatsummerguy.

"Semangat menjadi manusia yg lebih baik Millen," timpal @katharinapriliani.

(LID)