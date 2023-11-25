Dituduh Selingkuh, Lionel Lee Blokir Kontak Millen Cyrus

JAKARTA - Selebgram Millen Cyrus geram ketika mengetahui kontaknya diblokir oleh Lionel Lee setelah mengungkap perselingkuhan sang mantan tunangan di media sosial.

Dia bahkan menuding sang mantan tunangan hanya sekadar mendompleng popularitasnya. “Naik followers dari gue, eh malah block gue. Takut ya?” ujarnya lewat Insta Story pada 24 November 2023.

Sebelumnya, Millen Cyrus mengungkapkan Lionel Lee berselingkuh di belakangnya bersama seorang perempuan bernama Brigitta Baruna. Bahkan, dia mengunggah bukti chat dengan perempuan tersebut.

“Selingkuh dariku? Aku tak peduli. Aku sudah mendapat banyak cinta darimu psikopat,” kata selebgram she male tersebut dalam unggahannya.