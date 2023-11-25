Millen Cyrus Pamer Kemesraan dengan Pria Bule di Bali, Sudah Move On?

JAKARTA - Millen Cyrus tampaknya tidak ingin larut dalam kesedihan usai kandasnya hubungan asmara bersama Lionel Lee sang tunangan. Pasalnya, dirinya terlihat telah mendapatkan pujaan hati yang terbaru.

Tak lama berselang usai mengumumkan perpisahannya dengan Lionel Lee, Millen Cyrus tampak menghabiskan waktu dengan bersenang-senang bersama rekannya di Bali.

Bahkan, Millen Cyrus memamerkan momen kebersamaan dengan seorang pria bule yang belum diketahui identitasnya. Millen Cyrus pun juga tidak mengunggah wajah pria tersebut dengan jelas.

Keponakan Ashanty ini mengunggah sebuah bucket bunga berwarna merah pemberian dari pria tersebut.