Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Millen Cyrus Pamer Kemesraan dengan Pria Bule di Bali, Sudah Move On?

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |21:19 WIB
Millen Cyrus Pamer Kemesraan dengan Pria Bule di Bali, Sudah Move On?
Millen Cyrus pamerkan kemesraan bersama pria bule, sudah move on?. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Millen Cyrus tampaknya tidak ingin larut dalam kesedihan usai kandasnya hubungan asmara bersama Lionel Lee sang tunangan. Pasalnya, dirinya terlihat telah mendapatkan pujaan hati yang terbaru.

Tak lama berselang usai mengumumkan perpisahannya dengan Lionel Lee, Millen Cyrus tampak menghabiskan waktu dengan bersenang-senang bersama rekannya di Bali.

Bahkan, Millen Cyrus memamerkan momen kebersamaan dengan seorang pria bule yang belum diketahui identitasnya. Millen Cyrus pun juga tidak mengunggah wajah pria tersebut dengan jelas.

Keponakan Ashanty ini mengunggah sebuah bucket bunga berwarna merah pemberian dari pria tersebut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046654/millen_cyrus-3MeS_large.jpg
Ameena Panggil Millen Cyrus Mas, Netizen: Anak Kecil kan Indigo, Bisa Lihat Khodam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/33/3037398/millen_cyrus-UNuP_large.jpg
Millen Cyrus Ungkap Alasan Tak Lakukan Operasi Ganti Kelamin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3015218/tiktokan-bareng-ameena-tampilan-terbuka-millen-cyrus-tuai-kritik-netizen-b8WHE6SFJP.jpg
TikTokan Bareng Ameena, Tampilan Terbuka Millen Cyrus Tuai Kritik Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/33/2999560/netizen-doakan-millen-cyrus-dan-mantan-gisella-anastasia-berjodoh-usai-kondangan-bareng-MMkVqoQXkM.jpg
Netizen Doakan Millen Cyrus dan Mantan Gisella Anastasia Berjodoh Usai Kondangan Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/33/2926950/dituduh-selingkuh-lionel-lee-blokir-kontak-millen-cyrus-QKXr7shpZ2.jpg
Dituduh Selingkuh, Lionel Lee Blokir Kontak Millen Cyrus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/33/2926608/millen-cyrus-diselingkuhi-bongkar-percakapan-dengan-ibunda-lionel-lee-mamanya-aja-kesal-neJfDsKVgC.jpg
Millen Cyrus Diselingkuhi, Bongkar Percakapan dengan Ibunda Lionel Lee: Mamanya Aja Kesal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement